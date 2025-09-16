銀公與工總率逾40銀行及企業代表訪越南　深化跨境合作機遇

銀行公會與工業總會首次聯合組織海外代表團，率領逾40位銀行界及本地企業代表，於周日(14日)至今日(16日)訪問越南河內。銀行公會與工總也在當地舉辦商務午餐交流會，吸引逾 140位香港和越南的金融界和商界領袖參與。金管局總裁余偉文、香港駐新加坡經濟貿易辦事處處長馮浩然，以及行業代表分享兩個巿場可進一步深化合作的跨境機遇，助兩地發揮潛力。



余偉文：兩地在銀行、資本市場、金融科技等深化合作潛力大

此外，代表團在當地拜訪了越南多個部門的高級官員和商會領袖，包括越南財政部、越南國家銀行和越南工商總會等，就亞洲區內的跨境合作機遇進行深度交流。隨後代表團並參觀了當地的越南–新加坡工業園區，了解企業在越南營商的具體情況。

余偉文表示，此次訪問在香港與越南聯繫日益緊密的基礎上，進一步加強雙方金融合作並促進對話交流。香港獨特的優勢，有助於支持大中華地區企業拓展越南市場，同時也協助越南企業「走出去」，雙方在貿易投資，以及銀行、資本市場、綠色金融和金融科技等領域，深化合作前景廣闊潛力巨大。

銀公：越南對支付基建及數據中心等金融科技需求增

銀行公會主席禤惠儀表示，此次率領近 20 間企業「出海」探索東盟貿易走廊的機遇，涵蓋零售、可再生能源、科技和數字資產等領域。越南是香港的第二大東盟成員貿易夥伴，本港銀行業可透過多元化的金融服務，滿足當地金融機構和企業對金融科技(尤其是支付基礎建設和數據中心)與日俱增的需求，並支持他們借助香港可持續金融樞紐的地位及經驗，開拓綠色債券和項目融資市場，加強兩地企業跨境合作，帶動區內的貿易往來進一步發展。

工總主席林世豪表示，越南是進入東盟市場的重要門戶，期望透過連結香港的工業實力及金融專業、越南的發展機遇，為企業搭建合作橋樑。