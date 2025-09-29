銀色債券2025截飛　認購熱烈　滙豐及中銀香港︰金額及人數均破頂

【銀色債券/銀債】第10批銀色債券(銀債)今日﹙29日﹚截止認購，市民反應熱烈，其中滙豐﹙0005﹚及中銀香港(02388)均稱，該行認購金額及認購人數均創新高。



滙豐:申請宗數及總認購金額均創新高

滙豐發言人表示，利率趨向下跌大大提升了新一批銀債的吸引力，因年長投資者能藉此鎖定穩定和收益較高的現金流。滙豐接獲的銀債申請宗數、總認購金額均創歷史新高。超過半數的申請經由數碼渠道遞交；另外，約有兩成的申請人是首次經滙豐參與認購銀債。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，該行客戶認購第十批銀色債券的反應熱烈，總認購人數比較上一批增加25%，認購金額亦增長43%，反映能提供穩定收益的產品備受市場追捧。此外，是次錄得的平均認購金額約為27萬港元。其中透過數碼渠道認購的總人數及金額亦有所增加。

渣打表示，客戶認購新一批銀色債券反應熱烈，總認購申請及金額均創歷年新高，客戶平均認購28手，較去年上升。當中不少客戶透過數碼渠道遞交申請，而這類客戶的平均認購金額較去年增加10%。

中銀香港︰認購金額較去年增加超過四成

中銀香港(2388)稱，經該行認購銀色債券的金額及人數均創下歷年新高，其中認購金額較去年增加超過四成。今年客戶平均認購約26手，較去年平均約22手為高，大多客戶經手機及網上銀行等線上渠道認購。隨着市場步入減息周期，相信年長客戶會持有這批銀債至到期日，以穩定收取利息。

信銀國際:平均認購金額為28萬元

中信銀行(國際)表示，接獲的銀債認購反應熱烈，認購總額比前一批銀債增加逾一成，平均認購金額為28萬元，比前一批銀債有所上升，亦有數十單100萬元的大額認購。

中國工商銀行(亞洲)表示，認購反應踴躍，整體銷售情況符合預期。經該行認購是次銀債的金額比去年上升超過兩成，每人平均認購28手，最高認購手數超過180手，當中有約三成客戶為首次認購銀債，反映今批銀債具吸引力。

中國工商銀行(亞洲)零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，參考去年銀債的分配情況，一般認購23手或以下可獲全數配發所申請的銀債，預期今年情況相若。

OCBC華僑銀行香港稱，銀色債券認購反應較去年顯著提升，整體認購金額較去年增長約30%，每人平均認購約30手，較去年增加約15%。

耀才:較為進取的投資者認購100手

耀才證券(01428)行政總裁許繹彬表示，經該公司認購銀債的人數創新高，總申請金額更有近30%增長，投資者普遍認購20至30手，亦有部分較為進取的投資者認購100手(金額100萬）。他預期今年總認購人數為35至40萬，有望最多可分配20至25手。

富途證券表示，今次銀色債券認購反應熱烈，經富認購銀債人數及金額均創新高，當中超過50%客戶是首次經其認購銀債。期間8個實體服務據點特設排隊快線，吸引不少客戶到店查詢。