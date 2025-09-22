本地Reits抗壓能力強　提供穩定股息收益｜伍禮賢

自疫情結束以來，北上消費熱潮興起，本地零售、消費、餐飲等板塊仍待復甦，連帶對地產收租板塊構成一定的影響。但隨著息口持續偏軟，相信不少「食息一族」都會為尋找穩定收息的配置而煩惱。儘管近年市場資金對地產收租板塊的審慎度有所提升，但筆者認為有關板塊仍然具備值得投資者持有作為長線收息的價值。



以現時在本港上市的地產收租股或房地產信託基金（Reits）為例，物業組合內擁有不少與民生相關的項目，例如是大型私人屋苑旗下的商場部份，其商戶結構偏向多元化及民生化，承租能力及租務回報相對穩健。

Reits投資組合多為民生相關物業

從零售或餐飲商戶的角度而言，進駐商場舖位的好處是可以確保人流有一定的保證，而商場的保安系統及設施亦相對較街舖完善，減低商戶蒙受店舖盜竊的風險。同時，部份資產組合以屋苑商場為主的房託基金相對上較少受訪港遊客消費水平的波動所影響，意味著商戶只要主打民生必需範疇，基本上仍可坐擁一定的抗壓能力。

雖然近年北上消費的風潮明顯，不少商家均面對本地消費低迷的境況。但由於地產收租股或房地產信託基金的商場物業組合遍及全港各區，物業組合較為平衡，部份在地理位置上遠離內地的商場相對上較具防守力，而部份快速消費行業亦具有一定的剛性需求，所以能為地產收租股或房地產信託基金提供相對穩定的租金回報。

除此之外，有一些本地房託基金則持有非主要核心商業區的寫字樓項目，例如工貿區的新式綜合型工商物業或是新興商貿區的寫字樓物業。事實上，由於近年本地經營環境表現反覆，不少企業為求管控租金成本，願意把辦公室由核心商業區轉移至非核心商業地段的主要寫字樓。因此，部份位於新興工貿區的新式綜合型工商物業或寫字樓物業反而因為租金水平相對核心區物業更具吸引力，從而使其出租表現較為理想。

部份屬於新興產業的中小企亦會把目光聚焦在工貿區的新式工廈或綜合型工商物業上，除了租金水平較為吸引外，該類工商物業的配套設備亦十分切合新興產業商戶的需要，包括設有智能化節能系統、中央冷氣系統、載貨升降機、上落貨台等。

長遠為投資者帶來穩定股息

另外，透過翻新物業以提高資產價值亦是地產收租股或房地產信託基金強化自身資產質素的良方。例如有房託基金管理人積極把智能綠色元素注入旗下物業當中，透過安裝太陽板、加設省電裝置等，降低不必要的能源消耗，強化整體資產質素，從而注重控制能源開支的商戶承租。

筆者認為，本地房地產信託板塊具備一定的穩健性，長遠仍能夠提供相對穩定的股息收益，若投資者的主要目標以賺取穩定股息作主調，上述板塊值得關注。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

