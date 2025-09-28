超前防風雨　經濟仍滯後？｜陳仕娜

今年夏天，「超前部署」成為大夥兒熱捧的口頭禪。每逢颱風或黑雨來襲，電視機前的場景總是似曾相識：幾位官員神情凝重，緊盯著風暴路徑圖，口中強調一切早已準備妥當，彷彿任何狂風暴雨都奈何不了我們。如此這般的畫面一次又一次被定格在新聞片段裡，像重播的例行劇目。



不得不說，極端氣候愈發頻仍，提早準備，總比臨急抱佛腳好。政府在天氣上「未雨綢繆」，在經濟上卻未見神速，遑論超前。

超強颱風樺加沙9月24日襲港，將軍澳海濱被風暴潮引起的海浪「海嘯式」衝擊，地面、設施及樹木受到嚴重破壞。（廖雁雄攝）

荷蘭城市設計與水共生

看看荷蘭，這個低窪小國與大海搏鬥了幾百年。他們不是等颱風來臨才臨時搬沙包，而是從城市設計開始便「與水共生」：拓寬河道、興建洩洪區，甚至主動把部分土地還給河流。這非一朝一夕，而是幾代人持續投入的國家工程。今天當我們漫步於阿姆斯特丹運河邊，沉醉在風車的浪漫，卻鮮少想到，這背後是一場跨越幾代人的「超前部署」。

再看下孟加拉。天災頻仍的國度，在國際組織協助下建立了「預測觸發行動」：當氣象數據顯示某地將受水災侵襲，資金會自動撥付，糧食與避難所同步展開。當其他國家還在討論「要不要行動」時，他們的帳篷已經搭好。這靠的不是激情動員，而是一套制度化的鋪墊。

清晰產業政策才是超前部署

相比之下，我們的「超前部署」更像是一場精心排練的「可預見演出」。鏡頭前，官員在暴風雨前後衝在最前線，形象鮮明、效果立竿見影。然而，說好的經濟轉型、產業升級呢？這些鏡頭拍不到、短期難見成效的工作，卻一直被擱淺。

這就像一家老字號餐廳。每逢颱風，老闆都會提前關門、搬好木板、堆起沙包，街坊看了無不稱讚「有先見之明」。可餐廳菜單十年不變，服務慢吞吞，客源流失。結果風雨過後，店是守住了，卻已門可羅雀。

市民當然希望政府對天災保持警覺，亦更希望看到，當經濟正面對「結構性黑雨」時，能展現同樣的決心與效率。畢竟，颱風一年才幾次，經濟困局卻天天影響着我們。

如果有一天，超前記者會上的桌面不再充斥着手指指和沙包，而是清晰的產業政策、人才藍圖與創科計劃，那才是我們真正期待的「超前部署」。防風防雨，可以護一時；重振經濟，才是守住未來的根本。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。