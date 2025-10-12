「正義一踢」 還是渲染暴力？｜陳仕娜

台灣捷運衝突的影片早前被廣傳：一名長髮男子，手裡提着 Issey Miyake 袋子，竟在車廂內起腳飛踢一名老婦。留言區𥚃，一半人譴責暴力，一半人則認為長髮男「教訓」老人有理。令人不安的是，許多年輕人甚至以戲謔的語氣轉發，稱之為「正義一踢」，暴力頓成娛樂、是宣洩不滿的出口。



台北捷運一名老婦人用手提袋多次攻擊坐在博愛座的一名人士，其後人士起身一腳把老婦踢開。（Facebook@我是中正人）

不久前，一家日式超市內，兩名婦人因爭執互相推撞、摔倒對方的購物車，繼而廝打，場面狼狽不堪。這些「街頭正義」的片段，在 Facebook、Instagram、Threads、小紅書等平台被不斷轉發、加料抽水，從爭執升級成戲碼，成了大眾茶餘飯後的「爽片」。然而，這些畫面與留言，其實正侵蝕社會的底線？

台北捷運一名老婦人用手提袋多次攻擊坐在博愛座的人士，其後該名人士起身一腳把老婦踢開。事後該名男及接受傳媒訪問。（翻攝三立）

有研究指出，頻繁接觸暴力內容，會降低人對暴力的敏感度。當網民習慣以「按讚」、「留言」、「轉發」的形式參與其中，暴力也就被間接合理化。對下一代來說，這種潛移默化的訊息更加危險——它讓年輕人以為，「不順眼」就可以出手飛腿，「不服氣」即破口開罵。社交平台成為情緒宣洩的舞台，卻缺乏基本的倫理教育與思考空間。

歐洲一些國家已察覺問題的嚴重性。法國去年通過法例，禁止13歲以下兒童使用社交媒體，並規定15歲以下的青少年須經父母同意才能開設帳號。芬蘭、丹麥等國也在考慮類似政策。當資訊無邊界地湧入孩子的世界，他們需要的不是更多的自由，而是更清晰的界線。保護心理健康，比讓他們提早進入輿論戰場更重要。

我們也該反問自己：今天的互聯網，是否已成為另一場「失控的社會實驗」？演算法推動情緒至極端，憤怒比理性更容易被點擊，暴力比真相製造更高的流量。每個人都拿着手機，隨時成為「攝影師」，卻忘了自己也是社會的一分子；我們不只是觀眾，也在助長這場表演。

那段捷運短片，真正令人心寒的，不只是那一踢，而是鏡頭背後的冷眼旁觀、甚至舉機拍攝的手；比暴力更可怕的是冷漠。

我們無法阻止所有惡意，但可以選擇不讓它滋長。下一次看到類似影片時，首先撫心自問：分享它，是否讓世界更好？

並非想說教，只是想響個警號。社交平台本應讓人連結，卻在不知不覺間，變成了情緒戰場。將暴力當作娛樂，把羞辱視為幽默，另一邊廂，「文明」就不斷被磨蝕和腐敗。

或許，要學習的，不是如何快速報復反擊，而是如何在紛亂中保留一點理性與同理心。這才是值得傳給下一代的能力：不是一個更自由狂浪的網絡世界，而是一個仍懂得溫柔與克制的社會。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。