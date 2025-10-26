迷戀金光：投資講金也講心｜陳仕娜

當樓市火不起、股市上不去，摸摸金條反而安心。



今年，黃金不再只是金行櫥窗裡的閃光飾品，而成了金融市場裡的「心靈避風港」。現貨金價已衝破每盎司四千美元，創下歷史新高。並非世人突然迷戀金光，而是面對全球政經風浪、利率轉向與地緣風險後的「集體焦慮反應」。當股市動盪、貨幣貶值、國際局勢詭譎，大家就想找回一份「摸得着的安全感」。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

央行視黃金為抗通脹官方保險

這波金價狂飆，背後多重力量推波助瀾。各國央行近年持續「買金補倉」，視黃金為對抗通脹與貨幣風險的「官方保險」。加上市場料美國加息周期見頂甚或反轉，持有無息資產的機會成本下降，黃金即令人趨之若鶩。若美元走弱，金價更順勢上漲。再加上地緣政治不確定、貿易緊張升溫，投資者紛紛轉向「保值優先」。

但黃金再亮，也非萬靈藥。它能保值，卻難帶來長期增值。真正聰明的投資者，不會「一頭栽進金堆裡」，而會把黃金放進整體資產配置中，作風險緩衝。配置一兩成已足夠穩陣，既能抗風浪，也不至影響整體收益。若抱着「明天翻倍賺」的心態買金，又會被波動搞到睡不安穩。

回望港股與內地市場，雖仍受經濟放緩與房地產調整影響，但近月政策層面陸續釋放利好信號。內地提出「科技自立、內需振興」，港府亦積極發展綠色金融與國際黃金交易中心。國際貨幣基金組織（IMF）更上調香港今年經濟增長預測至2.4%，市場信心略有回暖。

於多變時代投資者須練好基本功

政策不純粹是口號，而是風向。若把市場比作一片森林，政策就是那股能讓草木搖曳的風。懂得「讀風」的投資者，不必神準預測股價，只要順着風口走。科技創新、綠色能源、內需消費、人工智能……都是未來幾年有望長出新芽的樹林。

面對多變的年代，投資不再是誰至狠，而是誰最穩。特別是年輕一代，與其追求暴利，不如練好基本功。

一、穩： 先打底。把部分資金放在黃金、定存、債券等穩定資產上，確保在風暴來臨時不至於全軍覆沒。 二、準： 聚焦政策導向的產業，而非追逐短線熱炒。科技、自主創新、綠色轉型、健康產業等，才是有長遠潛力的方向。 三、長： 保持長線思維。市場總有起落，關鍵是能否熬過低潮，守住持有期。投資如種樹，樹不會天天長高，但日子久了，你會驚覺柳已成蔭。

黃金正值高光時刻，但那不該只是投資焦慮的倒影。真正的智慧，是在市場喧囂中仍懂得節奏與分寸。當人群追着金價狂舞，你不妨靜一靜，問問自己：「我真正想保護的，是資產，還是那份安心？」

投資在於看得多遠

投資如人生，不在於衝得多快，而是看得多遠。讓黃金為防線，以成長作希望，信時間是盟友。如此，無論金價續升或股市回落，你也笑看風雲，走出屬於自己閃亮不刺眼的投資節奏。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

