太子集團陳志調查｜70億全球狂買豪宅商廈　新加坡淡馬錫急澄清

美英制裁經營電訊詐騙園區的柬埔寨太子集團跨國犯罪組織，列出陳志及過百名個人和公司，遍佈多個國家。及後不同地方的傳媒進一步追查他的在各國的資產版圖，發現陳志及黨羽，在香港、台灣、新加坡、英國、阿聯酋，用近70億港元大舉購買豪宅和商業大廈，包括經香港上市公司，購入倫敦金融城的全幢嶄新標誌性建築。其中香港物業約43億元，控制的三間香港上市公司股份市值約4億元，合共47億元。

另外一名被制裁的新加坡人，同時擔任該國旗艦公司淡馬錫有份投資的17LIVE董事，淡馬錫要急發聲明澄清。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

台北擁10億港元豪宅

美國制裁名單包括九間台灣公司，其中八間位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」，包括「台灣太子不動產投資股份有公司」，公司網站現已刪除，但從存檔頁面可見，公司正是出售「和平大苑」30樓的物業。

根據台灣查冊，陳志以不同公司持有11間「和平大苑」的豪宅，總值38億元新台幣（約9.6億港元）。這些公司均在2019年成立，並在同年購入物業。

陳志的太子集團，在台灣設有「台灣太子不動產投資股份有公司」。陳志亦擁有11間和平大苑豪宅。（台灣太子不動產網站）

曬超跑與周杰倫為鄰

陳志曾有一段時間居住在台灣。數年前有人在instagram曬出，停在台灣豪宅「和平大苑」停車場的十多架超級跑車，該賬戶亦曬出名錶、名酒，該賬戶為陳志所有。目前該賬號已轉為私人，並刪除大量相片。

「和平大苑」最知名的住客是周杰倫，「與周董為鄰」亦成為台媒的報道標題。

+ 2

台警主動聯繫美國FBI 地檢署指揮偵辦

台灣內政部警政署長張榮興，10月20日接受立委質詢時表示，根據初步資料顯示，陳志到台灣的時間是2021年之前，之後都沒有來台迹象，英美制裁令頒布後，台灣有透過美國聯邦調查局（FBI）主動聯繫，此案已報請台北地檢署指揮偵辦中。

張榮興說，所提到集團分子和公司等，警政署都有掌握中，會配合檢方偵查，相關入出境管理都有和移民署聯繫，針對這些問題人物是否涉及非法行為，警方也有能力監控和處理。

陳志是九間新加坡註冊公司的股東，新加坡公司DW Capital指陳志是創辦人。DW Capital在新加坡設有辦公室。（聯合早報）

新加坡17間公司、3名公民遭制裁

有17間新加坡公司及三名新加坡公民被列入制裁名單，三人分別是陳秀玲（CHEN Xiuling）、鄧萬寶（TANG, Nigel Wan Bao Nabil）、楊新發（YEO, Sin Huat Alan）。

根據新加坡企業與會計管制局查冊，陳志是九間該國公司的股東。他亦在新加坡開設家族辦公室公司「DW Capital Holdings」並擔任董事，公司網站已刪除，網頁存檔有陳志介紹，根據公司資料，成立於2018年的「DW Capital」是單一家族辦公室的指定基金管理人，管理的資產超過6,000萬新加坡元（折合3.6億港元）。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」。文件列出陳秀玲（CHEN Xiuling），又名Karen Chen。（美國財政部文件）

涉淡馬錫投資公司17LIVE

被制裁的陳秀玲43歲，又名Karen Chen，是「DW Capital」的財務長，她的另一個身份，是由新加坡國家旗艦淡馬錫控股，有投資的的上市公司17LIVE的獨立董事，但在她被美國制裁的消息公布後，辭去董事職位。

17LIVE發聲明，指公司從未與陳秀玲、DW Capital、陳志有過業務往來。

淡馬錫亦發聲明澄清，表示與太子集團或其任何子公司均無任何關聯，淡馬錫未參與17LIVE董事會任何董事的任命，包括陳秀玲。

陈志斥資1700萬新加坡元（約1.02億港元），購得新加坡烏節路購物區附近的格美華庭（Gramercy Park）的一套豪華頂層公寓。（聯合早報）

陳志與副手共購3.4億港元新加坡豪宅

陳志亦在新加坡大舉買豪宅，《聯合早報》調查發現，陳志2017年半年內豪擲4,000萬新加坡元（約2.4億港元），購入三個豪宅，包括中央區豪華永久地契私宅葛美華庭（Gramercy Park）超過5,000呎單位，以及嘉峰豪庭（Le Nouvel Ardmore）和Leedon Residence，各一個約4,000呎的單位。

被美國指控是太子集團跨國犯罪組織財務總監的李添（LI Thet），則被彭博揭發，以1820萬新元（約1億港元），購入葛美華庭附近的Boulevard Vue公寓。李添被指管理黑錢、負責大額現金走私。

新加坡金融管理局表示，正對與柬埔寨太子集團有關的本地公司展開調查。

陳志於2020年，用9,421萬英鎊（當時匯率約9.09億港元），購入倫敦金融城10 Fenchurch St一整幢商業大廈。（View Pictures / Grant Smith / Universal Images Group / Getty Images）

擁19處英國房產

經香港上市公司買全幢倫敦金融城寫字樓

英國當局已經凍結他在英國的企業和資產，包括19處房產。

陳志於2020年，用9,421萬英鎊（當時匯率約9.09億港元），購入倫敦金融城10 Fenchurch St一整幢商業大廈，目前價值約1億英鎊（折合10.4億港元）；以及倫敦北部Avenue Road in St John’s Wood價值1,200萬英鎊（約1.25億港元）的豪宅；倫敦南部的17套公寓。

倫敦金融城的商廈，賣方是香港上市公司「莊士中國」（298）。當時公司有出公告，指買方是一間英屬處女島（BVI）公司。

陳志擁有包括位於倫敦北部Avenue Road in St John’s Wood價值1,200萬英鎊（約1.25億港元）的豪宅，英國傳媒報道，有警員到當地調查。（KSR Architects and Interior Designers）

金貝賭場主席夫婦 購杜拜、倫敦物業

在阿聯酋杜拜，同在制裁名單、負責經營賭場「金貝集團」的朱忠標（ZHU Zhongbiao），在2019至2022年，購入29處物業，合共790萬美元（約6,162萬港元），包括杜拜雲溪港（Dubai Creek Harbour）的16個豪華公寓單位。

朱忠標的妻子WANG Xiaoyan，在英國購入價值600萬美元的物業，倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）的地標頂峰公寓（Landmark Pinnacle）。她並不在制裁名單。

2024年塞浦路斯公布，取消朱忠標夫婦及一名孩子透過黃金簽證取得的塞浦路斯護照。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，牽涉多個國家或地區的公司和個人。（美國財政部文件）

經韓國五間銀行交易 已凍結近5億存款

韓國國會議員揭露，太子集團透過五間韓國銀行在柬埔寨的分行進行數十宗交易，涉款1970億韓圜（約10.7億港元），目前這些銀行已凍結太子集團賬戶約910億韓圜（約4.95億港元）存款。

2018年1月17日，柬埔寨太子地產董事長陳志，向柬埔寨國家總署贈送13輛汽車，協助警方維護治安。（柬中時報）

太子集團陳志調查｜70億全球狂買豪宅商廈 新加坡淡馬錫急澄清

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】