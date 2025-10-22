太子集團陳志調查｜管黑錢CFO控第三間上市公司　購億元星洲豪宅

英美制裁經營柬埔寨詐騙園區的太子集團及其首腦陳志，其集團財務總監（CFO）李添（LI Thet）被指負責管理集團非法資金流中的黑錢和大宗現金走私，同被制裁。美國文件並無列出他與香港有關，直至香港上市公司FSM Holdings（1721）相隔一周後主動發公告，表示LI Thet辭去集團主席及執行董事職務，才令第三間上市公司曝光。

李添與陳志染指香港上市公司的路徑相似，目前仍是持有60.23%股權的絕對控股股東。他2023年向FSM借出1億港元，又用1,820萬新加坡元（折合約1億港元）購入當地豪宅，位置正在陳志公寓附近。



美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，主腦陳志、管理財富的周芸、黑錢掌櫃李添（Thet LI）等人亦被制裁。（美國財政部文件）

本港上市、總部設於新加坡的公司「FSM Holdings」10月22日發公告，稱執行董事Li Thet（李添）涉嫌參與太子集團跨國犯罪組織的網絡詐騙及洗錢活動而遭外國資產控制辦公室實施制裁。李添決定辭去執行董事職務，並在10月21日生效。該集團正就此事作評估，並尋求專業意見，確保全面遵守法規。

FSM位處新加坡的總部。（FSM網站圖片）

太子集團CFO 管理黑錢及現金走私

李添現年38歲，在北京出世，持柬埔寨和瓦努亞圖護照。制裁文件指，他是陳志為主腦太子集團跨國犯罪組織的財務總監（CFO），管理太子集團非法資金流中的黑錢和負責大宗現金走私。

李添 LI Thet。（美國制裁文件）

據FSM Holdings年報，李添於2009年取得北京信息科技大學電子商務學士學位，具有逾13年在中國開發和營運移動遊戲業務、資訊科技行業管理、技術解決方案等方面的經驗，熟悉數碼管理和資訊科技應用。

即使李添具相當的中國經驗，但FSM Holdings從未提及他的中文名，只有在美國財政部的資料寫上中文名字「李添」。

FSM HOLDINGS主要營業地點，位處陳志控制的九龍尖沙咀金巴利道68號8樓。（李穎霖攝）

染指上市公司路徑與陳志相似

雖然李添辭去執行董事職務，但仍持有FSM Holdings的六成股權，香港主要營業地點位於陳志控制的九龍金尖沙咀金巴利道68號8樓。翻查FSM Holdings官方網頁，該公司現時在新加坡有四間公司，在馬來西亞有兩間公司，未有列出香港的公司名稱。

FSM Holdings在2018年於香港上市，是一家從事精密工程的鈑金製造商和精密機械服務供應商。原本的大股東在上市不久後，就悉數出售全部股份，翻查披露易資料，李添在2020年4月成為持股60.23%的絕對控股股東，用了約2.53億元。染指香港上市公司路徑，與陳志相似。

入股後發展非本業遊戲業務 無息無抵押借1億予公司

李添入股並擔任主席及執行董事後，FSM Holdings在同年涉足與本業風馬牛不相及的線上遊戲業務。

根據該集團的最新年報，李添於2023年2月，以全資擁有的茂東有限公司，向集團提供一億港元的股東貸款，為期五年並免息及無抵押，用作集團的一般營運資金。

新加坡豪宅Boulevard Vue。（EdgeProp Singapore）

購入1億元新加坡豪宅 與陳志為鄰

根據香港公司註冊處資料，李添仍為另外四間本港註冊公司董事，分別為Concept Planet（HK）Limited、銀興國際有限公司、天雋投資有限公司及星偉發展有限公司，他以柬埔寨護照登記，註冊文件並無列出中文名，報住新加坡Boulevard Vue豪宅地址，他就是豪宅的業主。

財經通訊社彭博報道，李添以1,820萬新元（折合約1億港元），購入該處豪宅，而陳志亦在附近擁有豪宅。

FSM位處馬來西亞柔佛州的公司。（FSM網站圖片）

