太子集團陳志調查｜星台韓偵查凍結存款　香港警方證監無正面回應

經營電訊詐騙園區的柬埔寨太子集團陳志，遭英美制裁及起訴，當中涉及多間香港公司。《香港01》調查發現，他控制三間香港上市公司、擁有全幢商廈和山頂別墅。多個國家或地區都表示會主動偵查，香港的官員至今無開腔評論過。

香港警方沒正面回應，只稱會一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙罪行，會加強與其他執法機構合作；證監會及港交所均表示，不評論個別個案。有熟悉證監會和港交所運作的知情人士表示，兩個機構會關注國際制裁的消息而調查，但首階段只能向公司和董事詢問情況，要有更多證據才能向法院申請命令搜查文件，由於陳志等人並不在香港，調查較被動。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

陳志的太子集團，在台灣設有「台灣太子不動產投資股份有公司」。陳志亦擁有11間和平大苑豪宅。（台灣太子不動產網站）

台灣主動聯繫FBI

陳志被美英制裁曝光後，台灣警政署確認陳志曾多次到台灣，他在台灣開設多間公司，擁有11間豪宅。台灣內政部警政署長張榮興表示，台灣有透過美國聯邦調查局（FBI）主動聯繫，此案已報請台北地檢署指揮偵辦中。

新加坡金融管理局表示，正對與柬埔寨太子集團有關的本地公司展開調查。

韓國多間銀行，已凍結太子集團賬戶約910億韓圜（約4.95億港元）存款。

陳志在柬埔寨經營「太子集團」，從事電訊詐騙、網上賭博、人口販賣。（太子集團圖片）

三上市公司無停牌仍交易

目前陳志及集團成員是三間香港上市公司有一半以上股份的絕對控股股東，致浩達（1707）、坤集團（0924）、FMS Holdings（1721）至今並無停牌，仍有交易。三間上市公司均已發聲明，表明業務與詐騙無關，被制裁者已不是公司員工等。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」。文件列出陳秀玲（CHEN Xiuling），又名Karen Chen。（美國財政部文件）

熟悉證監、港交所知情人士：首階段詢問情況

陳志及李添涉經營跨國電訊詐騙園區，被英美等國制裁及起訴，在香港卻是上市公司的股東或執行董事，到底證監會及港交所會如何處理相關公司？會否針對這些公司展開調查？

有不願具名、熟悉證監會和港交所調查的知情人士，接受《香港01》訪問表示，一般而言，證監會和港交所會關注國際制裁等公開資訊，再主動開啟調查，但第一階段之後向相關上市公司及董事詢問情況，如有違反《證券及期貨條例》或香港交易所的上市規則與指引，證監會才會向法院申請命令，進入辦公室和住在搜查和撿取文件，甚至是查封潛在證據。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，牽涉多個國家或地區的公司和個人。（美國財政部文件）

調查較被動

為何不能停牌呢？知情人士表示，只存在未公開的內幕消息時，才需要暫停交易，但這些指控及制裁均是公開資訊，不足以令上市公司被停牌。

經營電訊詐騙園區涉及在柬埔寨太子集團，陳志及李添很大機會不在香港。知情人士說，他們不在香港，大大限制了監管機構可採取的行動，所有法律上的行動都需要將文件送遞給被告，如他們已經潛逃或不在港，法院能做的事情不多；如有黑錢放在證劵公司，證監會才有權凍結這些黑錢。警方也有權可凍結相關的銀行賬戶。

香港警方：一直採取積極措施

警方回覆《香港01》查詢會否調查陳志及凍結其資金時，並無正面回應，表示「香港警方一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙罪行。警方並會加強與其他執法機構和相關持份者合作，共同打擊涉及詐騙的犯罪團伙及跨境、跨國犯罪組織。」

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

證監會、港交所：不評論

證監會回覆《香港01》查詢，表示「不評論個別個案。」

港交所回覆《香港01》查詢，表示「香港交易所不評論個別公司。」

