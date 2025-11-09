當AI 寫稿、老闆發聲　PR還剩下什麼？｜陳仕娜

Elon Musk 炒公關魷魚時，理由很簡單直接，因為他自己就是最強的發言人。無論是 Tesla、SpaceX 還是 X，一條自發的貼文每每比千軍萬馬的公關文案更具爆發力。



這個現象值得每位傳訊人思考： 當你的老闆是超級明星、意見領袖，甚至是社會偶像，公關還有存在的價值嗎？

「魅力老闆」自帶光環

Mark Zuckerberg 、Bill Gates、Jeff Bezos、黃仁勳、李嘉誠……這些名字本身就是品牌。他們的一句話、每次現身、一下手勢，輕易就成為新聞頭條。「魅力老闆」自帶光環，似乎毋須任何包裝。

但光環不代表免疫和零風險。Steve Jobs 推出iPhone前的完美形象，乃建築於蘋果團隊「故事敘述」的精準掌握；黃仁勳的「皮衣加炒飯」，也非隨意為之，而是品牌策略的人性化延伸。我們無法替老闆說話，而是為「老闆的影響力」創造和設計舞台。

在AI 橫行的時代，資訊秒速被製造和無限複製。現在稀缺的，是「真實」與「信任」。

真實與信任才是最珍貴

AI 寫得出流暢的句子，卻無法建構「情感共鳴」；能製造大量內容，卻無法建立「關係連結」。傳訊專才的價值，已從「寫什麼」轉到「為誰說、為何說、何時說」。

我們在人與資訊之間，鋪設可信的敘事節奏，讓品牌不會淹沒在演算法的洪流中。譬如說當CEO以個人帳號在社交平台與公眾互動，我們要評估：

* 什麼議題應親自出面，哪些需保持沉默；

* 什麼時候用幽默化解爭議，何時以權威定調；

* 如何確保一句「看似隨心的貼文」不會震到股價或危及品牌。

相信這些不是AI 能準繩判斷，而要憑人性化思考、專業性和累積經驗來評析。

公關須助老闆展現個人風格

筆者曾與超級老闆共事，最大的挑戰不是執行力，而是掌握節奏。他們往往節奏快、點子多、行動快過邏輯。傳訊人要學會因勢利導，而非控制。例如助老闆展現個人風格，而非塑造虛假的完美形象。

黃仁勳在 Computex 的「平民親切」表演，就是公關設計好的舞台，讓大眾留下深刻的印象。還有，守護老細的底線，當他的言論可能誤導市場或激怒公眾時，要超前評估風險、及時撲火補救。

公關的價值不是出現在鏡頭前，而是讓老闆光芒四射，持久地照亮品牌。

如今，假新聞無日無之，資訊混亂，「真實的聲音」變得稀缺。

馬斯克的 X 平台如此吸引人，正因這是一個「真人說話的地方」。老闆親自發聲，有「人味」，更可信。這提醒我們要懂得「設計真實」，整理真相、放大信任。

AI 模仿語氣，卻模仿不了「洞察力」。演算法製造話題，但製造不了「信任」。公關人要成為Boss的「超級幕後智囊」，在每一次發言和曝光之中，瞄準品牌及人心的共鳴點。

身處資訊爆炸、真假難辨的世界裡，最具價值的傳訊，不是去說服，而是讓受眾願意自然地相信。

