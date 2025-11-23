「內幕消息」與人性的真相｜陳仕娜

在金融圈，一條「消息」到底值多少錢？無人能回答你，真正值錢的不是消息，而是趁別人還未出手前，你已經行動。



消息本身輕如鴻毛，不像金條握在手裡沉甸甸，但一定比金條更有爆炸力。

先機是市場上最昂貴

多年前，交易員朋友曾對我說：「市場裡最昂貴的東西，不是股票，是那幾分鐘的先機。」他說時遲那時快，某隻股票在收購公告後瘋狂飆升。

所謂「privileged information」，迷人之處從來不在於神秘，在於它讓人「提前」，猶如魔法，也像毒藥。

辦公室裡的「特權消息」比驚心動魄的股市，來得溫柔且牽動人心。譬如中高層聘任、人事調動、部門重組這類消息，人人都渴望聽到。

公關前輩曾分享一段趣事：某日高層約他飲茶傾項目、預算、甚至聊天氣，毫無重點。臨走前，高層漫不經心地丟下一句：「下個月可能有人事變動，你心理準備一下。」這句話像一道雷電輕輕落下。

前輩感到微妙的興奮：因為他知道了一件別人不知道的絕密消息。回到辦公室，看着同事開會、查電郵、討論午餐吃什麼，忽然有點沾沾自喜，覺得自己像手握着一枝無形的權杖。

折射出被視為圈內人的心態

後來，那次人事變動丁點也不關他的事。對高層而言，純粹是一句閒談。「特權消息」的本質從來不是內容，而是心理：我被視為「圈內人」。

公司裡最能引發討論的不是新大樓落成，也不是年度業績，而是：

「聽講有人要升 ED？」 「好似請緊新主管，係邊個？」 「有重組呀？真唔真？」

這些風的來源永遠模糊： 是 HR 朋友的朋友？是某人經過茶水間聽到？還是，「總之有人話啦」？

內幕消息一旦流出，人心開始蠢動。有人突然積極起來，希望被看到；有人靠近領導，試探消息；有人沉默觀望，生怕成為風暴中心。

事實上，新主管早已內定，那些風聲和揣測跟天氣報告一樣，說變就變。真正迷人的，是這段期間眾人的心理起伏。

消息本身不是重點，「我是否比別人早知道」才是關鍵。更準確地說：至少要讓自己覺得「我知道」。

從古時宮廷，到今日華爾街，再到各大辦公室，大家對「秘密消息」的迷戀始終如一。

皆因消息象徵了：

* 力量——我可以比你更早行動

* 位置——我在你的前面，不站你的後面

* 認同——某些人願意把資訊「獨家」交給我

「我知道，而你不知道」，足以讓人產生的優越感。這就是人性。

公關前輩吐了一句真話：「那句風聲，沒有讓我升職，也無影響我的命運。真正讓我攀上更高的位置，是十年如一日的本事，不是那杯Tea。」

金融亦如是，能長期在市場站穩的人，靠的並非小道消息，而是專業、紀律和風險控制。職場中收到風聲，帶來短暫的優越感，但能在風眼中站住，靠的不是流轉的耳語，而是能力。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。