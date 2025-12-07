心要先找到位置　身體才知道往哪裡走｜陳仕娜

大埔宏福苑的大火災，是令人無法輕輕翻過的傷口。這次災難，不只是燒毀的七座大廈，而是一戶戶被連根拔起的生活。幾千名居民被迫撤離，有人匆忙逃生，身上只披着單薄的衣衫；有人在社區中心硬撐着疲累與驚魂。那種突如其來的狠擊，不只屬於受影響的居民，也在所有港人的心裡劃下深深的傷痕。



今早（6日）工人在清理棚架及雜物。（翁鈺輝攝）

重建安全感是漫長過程

災難最深的後遺症，不是建築物，而是人心。家園可以重建，然而「安全感」與「日常」的回復，是一段更漫長的過程。一些城市在類似的悲傷震盪後，他們走過的方式，也許能給予一些思考。

2017年6月倫敦Grenfell Tower大火，逾70人死亡。（資料圖片）

2017 年倫敦Grenfell Tower的大火奪走72條生命，是近代英國最嚴重的住宅火災之一。大樓在短短數小時內變成炭黑的鋼架，而倖存者至今仍有人無法在夜裡好好入睡。

災後幾個月，英國政府啟動官方調查、安排臨時住宿、提供心理支援，但真正撐起倖存者的，是居民之間那種不言而喻的「我在」連結。

鄰里組成自發支援網絡：有人每天替遭受驚嚇的居民送熱食；有人主動陪老人覆診；有人在深夜守在社區中心，只因「今晚他們可能又睡不著」。

透過社區網絡與災民同行

每年6月14日，仍有人與倖存者一起走過原本的街道，不是儀式，而是一種同行：「我記得你失去的，我也記得你還在努力。」

居民協會設立長期追蹤支援：包括心理諮商、兒童情緒治療、法律協助及居住安置跟進。這並不是政府單方面提供，而是居民、NGO、教會、法律界、醫療界共同維持的「社區網絡」。

Grenfell火災留下的教訓很多，但最深刻的是「我未必能替你修好世界，但我願意陪你一起度過這段混亂」的力量。

2013年，魁北克省 Lac-Mégantic因石油運輸列車爆炸，整個市中心幾乎被抹去，47 人罹難。失去親人的家庭不少都出現嚴重創傷後壓力症，有些居民連聞到汽油味都會立刻顫抖。

小鎮在廢墟上做了一件看似簡單、但極具象徵性的事：

把焚毀的市中心改建為「記憶與復元公園」，讓孩子可以重新奔跑，讓失去家人的人能坐下來，讓所有居民在同一個空間內慢慢學習重新生活。

鎮民會議不斷強調：「我們不是要蓋回以前的樣子，而是要給彼此一個能呼吸的地方。」

社區劇場、心理工作坊、藝術治療成為常設活動，因為居民相信：「心要先找到位置，身體才知道往哪裡走。」

十多年後，公園裡的樹長得很高，小鎮也逐步恢復日常，但每年的紀念日，仍會有居民靜靜在河邊放花。「我們仍然是一個社區」的堅持，比任何基建更讓人站穩。

重建的是生活亦是連結

重建，不只是生活，而是連結。宏福苑的居民將面對許多現實問題，臨時住處、物資需要、上學安排、長者的適應、漫長的善後過程。但心理的起伏，也同樣需要被看見。

在這段路上，我們其實不必一次過做很大、很重的事。

有時候，一句問候——「你還好嗎？」 一次陪同——「如果你今晚不敢一個人睡，我可以來坐一會。」 或一次實際的協助——「明天我順路，我接你的孩子上學。」

都會在某人心中留下重量。

香港密集而忙碌，但我們一直擁有「見到需要就伸手」的本能。災難奪走家園，但如果人與人的連結仍在，生活的輪廓就能慢慢被填回去。

真正的復原從來不是「回到從前」，不是鋼筋水泥的重建，而是在傷痕之後，我們仍願意相信：

有人會在你跌倒時停下來； 有人願意陪你走一段路； 這個城市，沒有忘記你。

願所有受影響的家庭，在混亂中找到一些安全；

願失去親人的人，在漫長黑夜裡有人同行；

願每一個人，在力所能及的角落，為受傷的城市點亮微光。

