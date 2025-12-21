私人會所的社交密碼｜陳仕娜

閨密心思思是否加入馬會，理由是它擁有高級的會所餐廳，是一處能認識新客戶、開展對話的地方。她是上市公司高管，大夥兒當下齊聲問道：「什麼時候就算達到這個層次？」



問這句話並無惡意，卻點出了許多人對私人會所的直覺理解，它不只是消費場所，而是一套隱性的社交分級制度。你未必被拒絕，但你會在心裡先行自我掂量。

沙田馬會會所三樓的凱旋廳（賽馬會網頁相片）

會所屬難以量化社會資本

從中環的 Hong Kong Club、Bankers Club、American Club，到深水灣的 Country Club，再到HKJC，私人會所對不少商界人士而言，不純粹是吃飯或休閒，而是「see and being seen」的場合。

這些埸所象徵的是生活品味？也是展示財力？當然有，但更核心的，是一種難以量化的社會資本。一張會員卡，意味著你被允許坐在某些餐桌旁，與特定圈子的人展開對話，甚至在不動聲色的進餐中，開啟合作的可能性。

這張卡的代價，從來不只是金錢。動輒數十萬、甚至上百萬的入會費與年費，對多數職場人士或中小企業經營者而言，是一項需要考慮的投資。問題不是「值不值」，而是「是否符合你對自身定位的判斷」。

哪些會所被視為「地位象徵」？哪些屬於中階，或偏向實用型？沒有官方的排名榜，卻存在約定俗成的理解。

成會所會員助拓社交圈

像 Hong Kong Club 這類歷史悠久的老牌會所，象徵意義遠高於其公開條件。其申請制度的不透明，本身就是一種篩選機制，推薦人是誰、是否被視為「合適的人」，往往比履歷更重要。HKJC則因其結合體育、社交與慈善的獨特角色，被視為香港少數仍具高度凝聚力的社會資本節點，入會須經會員提名、和議，甚或須董事會通過。尖沙咀Pacific Club，地點便利、設施齊全，其實用性與可達性或多於標誌性的光環。

做保險、創業或slash的朋友，常談起加入會所的好處：找到潛在重要客戶、有「認識大人物的機會」、有時在無壓力的高端環境裡，自然地開展業務對話，有助拓展社交圈，並帶來實際商機。

你買到的並不是機會本身，而是一張進入某個社交生態圈的入場券。能否把它轉化為價值，取決於你是否掌握交談的法則、建立真正互利的連結。否則，會員卡只是一張普通卡片。

私人會所的價值並非一成不變。隨著經濟環境逆轉、外派人員與企業在港的數量減少和流動率增加，過去高企的會籍價在二手市場上顯出疲態，風光不再。

至於航空公司提供的 VIP Lounge是否也像私人會所一樣象徵身份？在某種程度上，當然有社會地位的象徵性。例如，你可能因為持有某些信用卡或飛行哩數等資格而踏入商務艙貴賓室，享受功能性的舒適與便利，它並不像私人會所那樣長期聚集固定的社交群，亦缺乏可被轉化為商業合作交流的密度與深度。

回想朋友被邀請入馬會時，大家糾結的是：真正讓人受益的不是「入會」本身，而是你如何利用這個平台建立自己獨特的價值鏈。單純加入一個圈子，不代表你能自動被接受；然而，如果你在其中能提供他人需要的觀點、資源或機會，這個圈子才會成為真正的力量泉源。

所以，當人們談論加入私人會所時，不妨思考：它只是加在名片上的頭銜，還是要它成為一個可以主動驅動人脈與機會的平台？前者只是象徵，後者才是營商策略。

入會，與其說是加入一個社交俱樂部，不如說是一次對自己定位、市場價值與商業策略的深刻反思。

你問我是否加入？與其急於加入，不如先成為會被圈子主動邀請的人。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。