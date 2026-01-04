當理想太貴　我選擇即時兌現｜陳仕娜

早前朋友邀請我到內地參與大型動漫展覽。這類活動近年在內地愈來愈常見，規模不小，內容亦相當齊全，動漫、遊戲、Cosplay、展商與周邊商品一應俱全。



坦白講，我對動漫世界並不熟悉，也談不上熱愛，但站在場內旁觀，卻覺得這個現象頗值得一看。

活動當天早上，人潮洶湧。現場多是十幾歲到二十出頭的年輕人，但他們並不是隨便穿件衣服來打卡那種，而是明顯有備而來。妝容、服裝、道具、動作、眼神，每一個細節都經過準備。

內地早前舉行大型動漫展覽，這類活動近年在內地愈來愈常見。（陳仕娜攝）

Cosplayer高度專業

有人化身《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》、《火影忍者》等角色，連表情管理都做到位；有人穿著厚重裝甲，行路方式一看便知花過時間練習；場內亦不乏專業攝影師，打燈、構圖、指導動作，一整套流程，專業程度足以拍商業廣告。

他們毫不害羞。有人上前要求合照，他們會淡定答應，即時「入戲」，拍完還禮貌點頭甚至送上自製小禮品致謝。那種從容，不是即興表演，而是來自對自己所扮演角色、所投入時間的高度認同。

場館另一邊廂，則排列著售賣周邊的攤位。模型、手辦、服裝、飾物、主題飲品與小吃，應有盡有。年輕人排隊的耐性，遠高於應酬現實世界的程序。這看起來不是衝動消費，更像早已計算好的精神食糧投資。

動漫成為內地年輕人精神補給站

如此的場景，近年在不同內地城市接續出現，已不是單一活動的專利。類似的動漫、遊戲與二次元聚會，對不少年輕人而言，儼如固定的「精神補給站」。香港其實也不陌生，只是規模與密度始終有所不同。

如果要形容這一代年輕人，我會說：他們並不欠缺理想，而是很清楚哪些理想，暫時買不起。

於是，「小確幸」成為最務實的生活策略。一套用心準備的Cosplay、一輯高質感照片、一段被同好認可的影片，成本可控、成果清晰、回報即時，而且努力一定看得到。

相比之下，買樓、升職、結婚、生仔這些傳統人生目標，不是不重要，而是太遠、太昂貴，也不確定。與其為看不到終點的長跑消耗情緒，倒不如把眼前可以掌握的事情做好。

這也解釋了，為何不少年輕人仍與父母，甚至祖父母同住。生活成本較低，從而騰出荷包和空間發展興趣。經濟上未必完全獨立，但在自己熱愛的世界裡，他們高度自律、要求嚴格，發揮出近乎職人一樣、「把一件事做好」的執著。

年輕人不在意如何定義成功

這非躺平，而是一種計算過的選擇。當社會不再保證「拼搏一定向上」，年輕人很自然會把力氣投放在回報較誠實的地方。在那裡，他們不用等機會、不用被評分，也不用不斷向上交代——只要站上台，已經是主角。

所以，這一代年輕人或許較為自我，甚至自我中心。他們不太在意主流社會如何定義成功，卻非常在意同好者的認同。這種價值排序，說是冷漠，不如視為對現實的回應。

離開時，我回頭看了一眼蠢動的人群。燈光刺眼，音樂吵耳，但每個人都顯得相當篤定——他們知道自己在做甚麼，也知道當下為何開心。

或許這就是當代年輕人最清醒、也是最現實的生存智慧。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

