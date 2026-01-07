委內瑞拉國債獲追捧　今年10月到期債價較去年8月倍升

美軍1月3日對委內瑞拉發動大規模攻擊並成功活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子，並且已轉移至美國。而長期處於違約狀態的委內瑞拉國債，近期突然躍升為新興市場最炙手可熱的交易品種之一。該國2026年10月到期的基準債券價格已漲至每1美元面值對應約0.43美元，較去年8月翻倍。



此番上漲的背景是，美國總統特朗普授意軍隊對馬杜羅夫婦採取行動，同時美國政策調整為委內瑞拉債務重組打開了潛在空間，交易員因此重新評估了這批困境債券的追償前景。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

美煉油企業料從中受惠

另一方面，外界亦關注事件對委內瑞拉能源業，以及美國煉油企業的影響。美能源公司菲利普斯66（Phillips 66）行政總裁Mark Lashier表示，隨着委內瑞拉出口增加及全球貿易流向轉變，該公司及其他加工重質油的煉油商將從中受益。

Mark Lashier稱，委內瑞拉生產的重質原油正是美國煉油廠設計所針對的加工品種，但石油生產商仍需數年投資才能充分釋放其潛力。拉希爾表示，短期內將有更多來自南美的原油供應流向位於美國墨西哥灣沿岸的煉油中心。