「赤馬紅羊」的投資智慧｜陳仕娜

但凡火馬之年，市場上總會人聲沸騰。丙午馬年，「赤馬紅羊」這個古老的說法再次膾炙人口，不少命理與風水角度的解讀，指火氣極盛，金與水反而成為平衡關鍵，於是金價、水相關行業、流動性概念，被炒得火熱。



把這些說法視為投資貼士，其實有點局限。但若把它當成一種觀察市場情緒與行為模式的隱喻，則值得細審。

大師傅說：丙午之火，是純火。它象徵速度、行動力、決斷，也代表事情推進得快且急。金融市場充斥着故事、信念，也不缺「現在不上車就來不及」的共識。當共識過於一致時，反而容易忽略真正的風險。

要懂得管理情緒與節奏

火馬年的第一個提醒，並非「追哪類資產」，而是如何管理情緒與節奏。在人人看似都在奔跑時，是否仍能分辨哪些是結構性轉變，哪些只是情緒吹捧出來的波動，這些比方向判斷更為重要。

坊間常說火年利金、水，筆者傾向從去玄學化的角度來理解。金，象徵的是紀律、秩序與估值約束；水，代表彈性、流動性與風險緩衝。在火氣最旺盛的年份，稀缺的不是刺激，而是上述兩種特質。

須思考擴張速度與資本配置

從投資層面來看，意味著對現金流穩定性、資產負債表質素，以及回撤承受能力的重新重視；而企業經營的角度，則須思考擴張速度與資本配置。火馬年並非不主張進取，但進取到沒有邊界，就會最先暴露風險。

「赤馬紅羊」還有一層較少被提及的含義：火太旺，易傷己。在命理語言中，馬年是一個容易過勞、過度消耗心力的年份；放到現代市場，或會過度曝險、自信溢滿、執迷地相信單一敘事。歷史經驗反覆提醒，市場出現轉折時，不是在悲觀的情緒之中，反而是在全人類看似想透、站在同一陣線的時候。

要懂得節制及分散投資

因此，火馬年的另一個生存策略：為自己保留退路。不是所有機會均須把握，不是每一輪行情都要「All in」。大波動和情緒高漲的環境下，我們若懂得節制，分散及分段投資，無形中也變成競爭優勢。

筆者參與不同的論壇，聽到散戶不厭其煩地索問：丙午馬年哪些板塊一定會旺？倒不如問一個更實際的問題：在一個節奏加快、敘事升溫、外圍紛亂的年份，自己是否仍然保有獨立判斷與調整空間？

或許，「赤馬紅羊」對市場參與者最現實的提醒就是，火勢再旺，不必急於狂奔入市；能夠走得久，也是一種勝算。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。