日眾議院選舉自民黨大勝　日股早段曾飆逾3000點　首破57000點關

日本眾議院選舉已於周日（8日）結束，執政自民黨及其盟友日本維新會合共取得352席，佔國會席議數目76%。隨著當地政局明朗化，刺激日本股市在今日（9日）早段曾升逾3,000點，首次突破57000點大關，高見57337點，最新報56574點，升2,321點。



至於東證指數Topix最新報3787點，升88點。

日本首相、自民黨總裁高市早苗2月8日帶領自民黨在眾議院選舉中取得大勝。(Reuters)

摩通升日股目標價至61000點

對於日本股市前景，摩通策略師上調日本股市日經225指數的年底目標，因高市早苗取得決定性勝利後，預期日本政治局勢將更穩定。包括Rie Nishihara在內的策略師於報告中寫道，執政黨獲勝後政治局勢趨於穩定，以及對「高市經濟學」的預期增強，將年底日經指數目標從60000點上調至61000點。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，從市場角度而言，選舉結果對日本股市構成明顯利好因素，特別是國防及經濟安全相關板塊。高市首相現時擁有更大的政策彈性，可推動其促進經濟增長的議程及深化結構性改革。同時，隨着日本落實更積極的財政開支以推動經濟再通脹，長期日本國債孳息率或面臨上行壓力，財政及通脹風險亦可能上升。整體而言，政治穩定、政策延續性及改革空間的結合，料將獲市場正面看待，並進一步加強對日本風險資產的正面展望。

東京三菱日聯料Topix年底可見4250點

摩根士丹利三菱日聯證券表示，日本自民黨在大選中取得壓倒性勝利，牛市情景預測顯示，Topix指數在2026年底觸及4250點的概率可能提高。

該行四位經濟學家及策略師在研報中指出：「在牛市情景下，財政支出擴大以及對經濟安全和國防的投資將改善企業盈利前景、降低風險溢價，使前瞻市盈率提升至約17倍。「他們補充道：「短期內，大盤、高流動性、高Beta股票以及防務相關板塊有望表現優異。」

日圓兌港元仍處於5算以下

匯市方面，美元兌日圓最新報156.87；每百日圓兌港元最新報4.9825。