本港地產股回勇　可作中長線吸納｜伍禮賢

農曆年將至，筆者先祝各香港01讀者在新的一年龍馬精神、馬到成功、幸福加碼！



本地地產股近期顯著回勇，主要受惠於宏觀市場環境改善，加上地產商旗下的零售商場改變策略「吸客」，利好地產板塊估值修復。筆者認為，相關板塊已開始成功擺脫自疫情期間所衍生的下行階段，值得投資者留意作中長線部署。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

低息環境+樓市復甦

隨著美國聯儲局將於本年年中更換主席，外界相信繼任人的貨幣政策立場將與美國總統特朗普相近，令市場環境有望維持低息，下半年更有望減息，間接可望利好本地地產市道。

同時，息口走勢預期偏低，加上近年本港政府撤銷針對住宅物業的需求管理政策，同時積極招攬外地企業及人才來港發展，帶動本地居住需求提升。隨著本地樓市交投亦因此而有所回暖，不少發展商積極推盤並採取吸引定價策略，帶動「小陽春」效應。

筆者相信，上述有關因素能夠有利本地住宅市場在短至中期得到支持，特別是外圍地緣環境變化難料，更易吸引市場資金轉為泊入具有剛性需求支持的本地住宅物業，以作收租或保值之用，例如新鴻基地產（0016）旗下位於西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第2B期，於1月尾作次輪銷售，350伙單位即日全數沽清。本地住宅物業的穩健性及高流通性亦能吸引市場資金長期青睞，反映本地地產相關行業可持續保持活性。

收租物業坐擁穩定現金流

香港地產商的收租物業，例如住宅或大型商業項目的基座商場、地標性零售物業等，長期以來被視為其業務中最穩健、最具韌性的核心支柱。即使在整體樓市調整、銷售放緩或經濟下行週期，這類資產相對上仍有力產生可預測的穩定現金流，成為地產股派息的重要保障。

疫情過後，受到內地旅客消費降級、港人持續北上消費及網購盛行等多種因素夾擊，不少人都關注本地零售市道的走向。雖然市況明顯優於疫情時期，惟與疫情前的情況相比，似乎仍存在一定的差距。

有見及此，不少商場都選擇變陣應對，並開始引入內地消費元素的商店，其中恒基地產（0012）旗下的將軍澳新都城中心近年積極引進不少內地「過江龍」進駐，包括霸王茶姬、瑞幸咖啡、庫迪咖啡（Cotti Coffee）、零食品牌不二同學、內地連鎖時裝品牌Fast Fish快魚、富途證券、小米之家、內地連鎖折扣店好特賣HotMaxx等。當區居民更形容將軍澳區已變成了「小深圳」。

筆者認為，不少中資品牌十分看重透過來港發展以方便進軍國際市場，其成功打入本地民生區亦可以方便吸納港漂客源，並優化自身在本港市場的品牌推度效應，利好往後的營運或進行集資。有關現象亦反映本港地產商積極透過引進中資品牌，吸引熱衷於北上消費的客源有多一個選擇，相信對緩解商場空置的情況有正面的幫助，亦可穩定商場的租金收入來源。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

