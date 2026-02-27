巴拿馬傳媒︰長和旗下PPC遭檢察官突擊搜查　日前兩港口已被接管

巴拿馬傳媒《La Prensa》稱，巴拿馬檢察官正對長和（0001）旗下﹑原來負責巴拿馬運河兩端港口營運的巴拿馬港口公司（PPC）的一些辦公室執行搜查令。



此前，審計長發起法務審計，指控PPC自2022年以來未向巴拿馬政府支付港口運營費用。PPC否認了這些指控，聲稱自續簽特許經營權以來，已透過費用和預付股息向政府支付了5,900萬美元。巴拿馬最高法院於上月底宣布，PPC對巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港碼頭的特許經營權屬違憲，並且已消取，巴拿馬更在周一（23日）接管了兩個碼頭。

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

巴拿馬海事局據報參與其中

報道指，巴拿馬海事局 (AMP) 和國家警察司法調查局 (DIJ) 也參與其中，該傳媒獲悉，這項調查是在發現港務局隱瞞巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的營運資訊後，由檢方主動發起的。

檢察官拒絕透露正在調查的「違法行為」的具體內容，但警告所有文件都將由檢察院保管。檢察院已將這些文件裝箱，從現場運走，並裝入幾輛皮卡車的後車廂。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

長和周四發公告指接管港口與相關法律框架不一致

另一方面，長和在香港時間周四（26日）深夜發出公告，指出PPC已獲得意見，指該裁決、該行政法令及巴拿馬政府就PPC於該兩個港口之碼頭營運所採取的相應行動，與相關法律框架，以及批准該特許經營合約之法律並不一致。

董事會對該裁決、該行政法令及巴拿馬之相應行動表示強烈反對，集團繼續聯同其法律顧問，保留集團一切權利，並擬採取一切妥善可行之法律方案以保衛集團權益，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。