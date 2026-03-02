01訪問｜居杜拜港人︰政府保護下仍是安全　超市貨充足伊朗菜特價

中東局勢惡化，以色列協同美國對伊朗境內軍事設施發動大規模空襲，伊朗最高領袖哈梅內伊已在襲擊中身亡，伊朗目前正對阿聯酋等國包括杜拜，發動報復性攻擊。《香港01》聯絡到移居並在杜拜工作的港人鄺小姐，她表示，其實目前杜拜市面情況只是人流比較稀少，除了杜拜市中心大型商場等地標性建築，其他地區的室內場地包括歌劇、電影院、商場及餐廳等，也都照常營業，大家相信杜拜在政府保護下「仍是安全的」。



而超市內的新鮮食物包括蔬菜等，也都貨源充足。她笑言，暫沒有出現如香港般打台風前的搶購囤貨潮，超市並仍有進口自伊朗的菜供應，而且有華人超市還有做特價。



鄺小姐分享，以她所見，超市各類產品及食物貨物仍充足，而價格也和以往相若，沒有特別加價，甚至有產品包括伊朗生菜做特價。（相片由受訪者提供）

室內場地包括歌劇電影院、商場及餐廳等照常營業

鄺小姐已移居杜拜五年、目前從事地產經紀工作，她表示，自周六傍晚起開始發展及聽到空中出現爆炸聲，為來自伊朗的炸彈，但由杜拜政府成功攔截的聲響。初期由於從來沒有經歷過，自己和身邊人都會感覺驚嚇，但其後會感覺淡定下來，可以看到政府能夠成功在空中攔截飛彈，即使有爆炸聲響，但其實大家都是安全的。

她又分享，遠在香港的親朋戚友對其安全都非常緊張，建議趕快離開杜拜「走難」，又或者找地方躲藏起來，令她失笑，因為杜拜機場已近完全停頓，旅客都走不了，她能夠逃去哪裡？

學生在家學習至周三 一般公司改為在家工作

杜拜有酒店被伊朗導彈擊中，當地機場亦受影響，阿聯酋領空大範圍封鎖，航班大規模取消，大批旅客滯留當地。而事實上，杜拜政府已勸喻民眾盡量留在室內，學校就已暫時性關閉至周三，學生遙距上課，而一般公司的辦公室工作，也都已改為在家工作。

不過，作為家庭照顧者，鄺小姐這兩天仍需要外出購買食物。她分享，昨日(周一)到訪臨近居所的兩家超市，一家為華人超市，另外一家為當地超市，都是照常營業，只是在貨物擺設方面，會將罐頭類的產品，放在超市內最當眼的地方。

至於其他食物方面，本身杜拜比較多依賴外來進口，例如雞蛋多進口自烏克蘭，而新鮮蔬菜除了本地供應外，多為進口自伊朗等地。鄺小姐分享，以她所見，超市各類產品及食物貨物仍充足，而價格也和以往相若，沒有特別加價，甚至有產品包括伊朗生菜做特價，平時一顆大概賣港幣9元，現在特價7元一顆。

超市將罐頭類的產品放在最當眼地方

她表示，自己和身邊的人，也沒有特別去搶購囤積食物，只是最多預留大概兩至三天的食物，例如簡單可以即食的麵包及蛋糕等，另外也有部分人買多了些瓶裝水、米及餅乾等。但這目前看來，也並沒有導致超市空架或者缺貨情形。

鄺小姐分享，自己和一般民眾能夠保持冷靜及正常生活，其實主要源於對杜拜政府的信任，雖然她自己是首次面對真實戰爭，但杜拜政府國防一向優秀，而且在太空發射火箭等發展方面，也有一定成績，故此會選擇聆聽及相信政府。而政府也已承諾，會將人民的生命安全放於其首位，無論是當地還是來自外國的居民，都會去守護。