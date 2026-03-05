定期存款｜利是實現「馬上有錢」　呢間數字銀行推1個月15厘優惠

農曆新年已過，但投資市場波動，將利是錢存放在銀行做定存收息是較安全的做法。美國聯儲局今年未有啟動減息，市場預計全年僅會減一至兩次，意味高息環境仍將持續一段時間。而港銀新一年也都新推或者加碼高息定存吸客，當中超短存期方面，PAObank本月加碼定存優惠，1個月有15厘。而在低門欄定存方面，則以工銀亞洲新推的3個月3.8厘最為吸引，起存額僅需1000元，適合存放利是錢。



工銀亞洲推3個月定存息3.8厘優惠 起存額僅需1000元

工銀亞洲公佈，馬年特別優惠，該行特別加推「e定存」新客優惠，持有香港身份證之合資格客戶於該行手機銀行開立3個月港元定期存款，即享特惠年利率3.8%。存款金額最低為1,000元，累計存款金額最高為 10萬元。推廣期由即日起至 3 月 31 日。

另一家大行中銀香港也推出手機開戶獎賞，港元定期存款年利率有4.8厘，屬手機開戶的優惠。於3月31日或之前，合資格客戶於推廣期內成功透過中銀香港手機銀行輸入指定推廣碼並以合資格新資金結餘 1 萬元或以上開立1個月港元手機開戶高息定存賞方可獲享特優定期存款年利率，定存上限為10萬元。

富融銀行的兩周定存息25厘 全港最高

數字銀行方面，以富融銀行的兩周定存息25厘為全港最高。由現時至5月3日前，輸入指定優惠碼開立新戶口並存入新資金，便可在該行「Flash Monday」中的「新客專屬」，開立25厘港元定存，存款期為2星期，每份固定為5萬港元，每人限定只有1份。

另外，PAObank本月也加碼定存優惠，由即日起至 2026 年 3 月 31 日推廣期期 間，客戶於個人銀行手機應用程式的相關頁面內，分享專屬推薦碼予親友，被推薦人 為全新合資格客戶以專屬推薦碼成功開立全新個人戶口，於活動期間即享 1 個月元 15 厘定存，存款金額上限更加碼至 10 萬元。