美心新年優惠10推介｜盆菜/年糕/禮盒68折起　「撈起蛋糕」好意頭

美心新年優惠推介｜農曆新年將至，美心集團旗下各品牌推出一系列獨特賀年食品，讓市民預早訂購。美心集團日前舉行了「糕手過椒—美心新年食品試食會」，展示多款新年賀年產品，當中包括美心西餅、香港美心、美心MX、東海堂及翠園的創新糕點、盆菜及烘焙禮盒系列。而現時預訂更可享有低至68折優惠，即睇下文了解！



美心集團舉行了「糕手過椒—美心新年食品試食會」，展示多款新年賀年產品。（官方圖片）

美心集團舉行新年食品試食會 設廚師即席烹調

美心集團於1月9日舉行「糕手過椒—美心新年食品試食會」，首次向傳媒展示多款農曆新年賀年產品，包括美心西餅、香港美心、 美心MX、東海堂及翠園的創新糕點、盆菜及烘焙禮盒系列。現場設有多個試食區，更有廚師即席烹調，當中有不少別具特色的新品，例如美心西餅推出可供「撈起」的甜品──撈起雜果蛋糕，以及翠園新推的髮菜蠔豉蘿蔔糕，以鹹香蠔豉配髮菜及蘿蔔絲製成，味道相當有層次。

除了新品推出外，美心集團更推出多個預訂優惠，成為會員或於指定時段購買指定產品，可享有低至68折優惠。不想錯過優惠，以下產品推介就要留意！

美心新年優惠推介｜美心西餅

美心新年優惠推介【1】脆脆麵包雞油辣椒油

美心食品廠研發的循環經濟新品「脆脆麵包雞油辣椒油」，亦是是次試食會的重頭戲之一，辣椒油利用剩餘麵包發酵和烘烤後製成香脆麵包粒，配上以薑蔥炒香的雞油、大紅尖椒、紅指天椒及花椒等自家製成，味道香辣酥脆，帶有麵包香氣。

新品由1月20日起於美心西餅、快餐店和美心中菜酒樓，以及指定的惠康超級市場發售，而由1月24至28日，亦可以優惠價$298購買美心瑤柱蘿蔔糕（兩件）＋脆脆麵包雞油辣椒油（一樽）」或「美心芋頭糕（一件）＋美心瑤柱蘿蔔糕（一件）+脆脆麵包雞油辣椒油（一樽）」，相當於原價的68折。

美心新年優惠推介【2】香辣蒜香忌廉芝士煙肉包

另一款美心西餅新品香辣蒜香忌廉芝士煙肉包，選用自家品牌環保產品「脆脆麵包雞油辣椒油」，搭配蒜蓉芝士餡及煙肉碎烘焙成香氣四溢的麵包，口感層次豐富。新品將以零售價$15發售。

美心新年優惠推介【3】「一馬當先」新年系列蛋糕

「一馬當先」新年系列蛋糕「撈起雜果蛋糕」 靈感源自新春傳統「撈起」習俗。蛋糕上層以芒果雕成「黃金鮑魚」造型，配以蜜瓜、士多啤梨、提子、邊桃、哈蜜瓜等水果；另一款1:1的乳豬造型蛋糕外層以朱古力製成，紅車厘子點綴成眼睛，內層結合朱古力蛋糕、黑加侖子啫喱及朱古力慕絲，十分有層次。Eatizen會員可享9折優惠。

美心新年優惠推介｜香港美心

美心新年優惠推介【4】金沙奶黃年糕／香菇芋粒蘿蔔糕／斑蘭椰汁糕

美心今年除了繼續推出多款經典賀年糕點，亦有新產品上架，包括金沙奶黃年糕、香菇芋粒蘿蔔糕、斑蘭椰汁糕，現有低至76折優惠，$102起。

美心新年優惠推介【5】Pompompurin與美心楊枝甘露糕／Cinnamoroll與美心一口原味杏仁酥

「Pompompurin與美心楊枝甘露糕」以可愛的布甸狗造型設計，並以港式甜品楊枝甘露作靈感，選用芒果果茸，加上粒粒芒果肉及水晶果凍珠，口感清新細膩。附糕附上Pompompurin小屋形保溫袋，特價$129（零售價$173）。

另一款「Cinnamoroll與美心一口原味杏仁酥」以192層鬆脆酥皮，配上精選杏仁，層次分明、入口即化。禮罐印有在棉花糖藍天中飛翔的Cinnamoroll，隨盒附送Cinnamoroll紙袋。特價$92（零售價$123）。

美心新年優惠推介｜東海堂

美心新年優惠推介【6】鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕

鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕以日本厚削鰹魚片慢火熬煮高湯，糕面鋪滿櫻花蝦，搭配清甜蘿蔔絲，口感豐富，輕煎後帶有濃濃蝦香，別具風味。特價$127（零售價$159）；Eatizen會員憑滙豐信用卡可享7折。

美心新年優惠推介【7】招財福貓禮盒／和式SOU・SOU禮盒

招財福貓禮盒以粉紅櫻花色設計，配以可愛招財貓，盒內有原味甜心酥及原味杏仁條，送禮自用皆宜。東海堂另有和式SOU・SOU禮盒採用三層設計，盒身印有日本京都品牌SOU・SOU的圖案紋樣，精緻獨特。禮盒優惠$154起；Eatizen會員憑滙豐信用卡可享7折。

美心新年優惠推介【8】Hello Kitty音樂小屋曲奇禮盒／Little Twin Stars夢幻蛋卷禮盒

東海堂另有聯乘Hello Kitty及Little Twin Stars的禮盒，包括東海堂xHello Kitty音樂小屋曲奇禮盒及東海堂xLittle Twin Stars夢幻蛋卷禮盒。盒身分別印有Hello Kitty及Little Twin Stars圖案；以及分別盛有三款曲奇及兩款蛋卷。優惠價$87起。

美心新年優惠推介｜翠園

美心新年優惠推介【9】髮菜蠔豉蘿蔔糕／燒鴨芋頭糕

翠園今年全新推出髮菜蠔豉蘿蔔糕，以鹹香的蠔豉搭配蘿蔔絲及髮菜，鮮味醇厚，口感新穎。另一款燒鴨芋頭糕，以清香荔芋配明爐燒鴨粒以及膶腸製成，再加蝦米提鮮，值得一試。新品優惠價$191起。

美心新年優惠推介｜美心MX

美心新年優惠推介【10】夏威夷雜錦海鮮盆菜

美心MX全新品牌，夏威夷雜錦海鮮盆菜以秘製菠蘿燒汁作為湯底，配搭大蝦、帆立貝、燒雞膇、煙鴨胸、墨魚春卷、香草雞肉丸、番薯、菠蘿、栗子、南瓜、甘筍、粟米、雞髀菇、西蘭花等等材料，創造出與傳統盆菜截然不同的風味。現時有早鳥優惠，於2026年1月13日至2月5日期間訂購，每客減$60，並獲贈脆脆麵包雞油辣椒油一樽。

