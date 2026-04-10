伊朗戰事爆發後首交易日　MPF轉換宗數增急　為以往3月平均數兩倍

美國及以色列在今年2月底，聯手攻擊伊朗，後者則以封鎖能源運輸及貿易要道的霍爾木茲海峽作還擊，導致環球金融市場陷入動盪局面。剛過去的3月強積金市場走勢偏弱，環球股市在波動加劇下未能延續早前升勢，各類強積金股票基金於月內均錄得虧損。IPP Financial Advisers Limited 董事彭永東指出：「面對美伊戰事爆發及市場情緒急劇轉差，BCT數據顯示，3月2日、即戰事開始後的第一個交易日，基金轉換宗數明顯急升，接近2月及3月平均水平的兩倍，反映不少成員在消息出現後即時作出部署。」



彭永東續指：「值得留意的是，雖然3月2日基金轉換宗數大幅上升，但該周（3月2日至3月6日）的每日風險變動指數（Risk Change Index）變化並不明顯，反映成員的轉倉行為較偏向調整部署，而非一面倒的大規模轉向高風險或低風險資產。」

籲成員要先檢視組合

他說這意味著，面對地緣政治與政策消息衝擊，強積金成員並非盲目跟隨市場情緒，而是傾向先行檢視組合、作出較審慎的調整。從長線角度看，地緣政治事件通常對投資回報的長期影響有限，而期間投資市場的每日波幅亦較大，不容易準確掌握入市與離場時機，因此持續投資，往往比試圖捕捉短期波動更為重要。強積金屬長線投資，短期消息難免引發波動，但真正重要的是維持適度分散及按風險承受能力作定期檢視。

雖然投資者情緒在波動市況下受到壓力，BCT退休業務主管王玉麟提醒成員保持冷靜，並以長遠視野應對市場挑戰。王玉麟表示：「2026年年初國際局勢預計維持高波動性，每逢這些大市情況下，成員會走來問我應如何應對。究竟是『趁低吸納』、『按兵不動』，抑或『轉攻為守』？不同專家有不同意見，並沒有標準答案，最重要是保持冷靜，不要被市場情緒牽着走。」

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

王玉麟分享一個真實案例：「在2025年4月7日關稅戰爆發時，有成員即『積金燈神』因為緊張，一口氣將強積金投資組合100%由進攻型轉為防守型。結果市場隨後反彈，他卻完全錯過升市良機，全年回報更是-20.5%。這正好反映，情緒化的決定往往令投資者錯失機會。」

強調市場短期波動屬插曲

王玉麟強調，強積金是一項橫跨數十年的退休規劃，不是短期供款。市場短期波動只是「插曲」，更重要是保持持續而穩健的投資心態，把焦點放在長遠退休目標。他建議：「成員可善用強積金營辦人提供的免費『多源顧問』平台，聆聽不同專家分析，從多角度了解市場動態和基金表現，提升對市場趨勢的理解。只要以理性策略應對，即使全球經濟環境充滿挑戰，投資者仍有機會爭取可觀回報。」