將軍化妝否　不是最重要｜陳仕娜

內地古裝劇《逐玉》爆紅，男主角張凌赫飾演的謝征將軍，因「膚白無瑕、妝容精緻」被網民謔稱為「粉底液將軍」。戲𥚃他披甲上陣、刀光劍影，臉上卻始終粉雕玉砌、妝髮完美，還帶有柔光濾鏡。這種視覺反差，讓不少觀眾從戲裹跳出來，也引來官媒狠批「顏值至上」、質疑扭曲武將形象。



歷史上也有高顏值將軍

歷史上，「美男子將軍」並非罕見，蘭陵王高長恭「貌柔心壯」，還因過份俊美，要戴猙獰面具上陣；周瑜亦「面如美玉」，風流倜儻。自古「美」與「武」其實可以並存。

「粉底液將軍」被無限放大。對今天的年輕觀眾而言，戰爭只是故事題材、影像娛樂；將軍不是「活下來的悍將」，而是「被觀賞的男性」。煲劇是煲劇，經歷歸經歷，美感凌駕真實，將軍只是角色設定，所以他深情、姿整，甚至精緻到不切實際。

東漢末年，孫權麾下的周瑜也是美男子。梁朝偉曾在電影《赤壁》中扮演周瑜。

重新劃分誰在取悅誰

最大原因，是男性已經進入被消費的位置。《逐玉》的成功，乃建基於現在力捧的「男顏經濟」。過去，男人看女人，選港姐亞姐華姐，是默認的文化式模；到如今，女性欣賞男鮮肉，為此付費、追星、煲劇、應援，帶動整個產業鏈，一切變得理直氣壯。單身女性早已華麗轉身為最具消費力的群體之一，「靚仔」不純粹是附加價值，而是內容本身。與其說男演員在化妝，不如話市場正在重新劃分「誰取悅誰」。

有評論歸咎係韓流影響：年輕男性審美「女性化」。但從深層次想，不是性別氣質的模糊，而是審美重心變了。過去崇尚力量、剛毅，還有粗糙的真實感；現在偏好陰柔細緻兼可共情的姣好面孔。一個能打的將軍，不足夠；還要「好看」、「多情」，能承載滿溢的情感投射。整個社會的情緒結構在變化，而非單一文化輸入導致的結果。

有聲音說，年輕一代太安逸、不願吃苦，只注重外表與自我感受。這種說法未必公平，今天的年輕人，面對經濟放緩、流動收窄、前途模糊。他們不再盲目相信「努力必然換來回報」，反而自己的外貌形象、個人狀態，成為最可掌控的資本。

《逐玉》劇照（微博@網劇逐玉）

審美觀是不停變動

「粉底液將軍」讓我們察覺到，一個重視自我感受、情緒價值、習慣在壓力中尋找輕鬆出口的新世代，正在形成。當戰場變成鏡頭，當英雄變成角色，當男性開始被消費，並不是審美標準的向下流，而是市場秩序的更迭。

審美觀是流動的，「粉底液將軍」今日炙手可熱，明天或輪到粗獷大漢回潮。市場不斷修正，觀眾也有厭倦的一天，然後再重新洗牌。將軍化不化妝，真的不重要。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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