如果人生重來　我一定會揀你⋯⋯｜陳仕娜

樣貌姣好的女性朋友最近喜孜孜地吐露秘密。她說，與失聯多年的初戀重聚，俊朗依舊，歲月幾乎沒有留下痕跡。最攞命的，是他講了一句：「如果人生可以重來，我一定會揀你。」閨密激動地表示，那一刻完全被迎面擊中了。



人到中年，不是十八廿二。他們各自都有家庭、工作和責任，還有無法宣洩於口的倦怠。卻因為一句說話，瞬間失守。

初戀最可怕的地方，不是那個人，而是它代表了我們人生中那段最年輕純粹、最相信愛情的自己。

只是，故事後來開始不對勁。

突然提出投資計劃

幾個月後，男人開始輕聲細語地提議：「不如一齊投資七十萬，到內地開車房。」

原本春意盎然的她，醒了一半。

說到底這是愛情，還是寫好劇本的投資騙局？

這類故事近年都在發生。官方資料顯示，去年香港錄得超過四萬三千宗詐騙案，當中情緣及投資騙案尤為猖獗。受害人很多並非「蠢人」。醫生、律師、專業人士、中產女性、退休人士，同樣不斷中招。

騙徒最厲害的技倆，不只是科技，而是他們深懂人性和寂寞。

騙徒深明人性的寂寞

今天的騙案，不是粗糙的「尼日利亞王子」。現代romance scam成為「情感式」的產業。對方每天準時早安晚安，記得你哪天失眠、不開心，比你老公更清楚你的情緒和「M期」。

這些甜言蜜語，現在未必來自真人。騙徒開始利用 AI 語言模型，生成大量的情感對話。今天跟你說「早點睡」、「我掛住你」、「你是我最重要的人」的，背後來自一套演算法。

科技越進步，人類卻越孤獨。

許多人表面風光，其實長期情感乾旱。有人婚姻已失溫，離婚後獨居，有人返工交遊廣闊，通訊錄上萬個聯絡人，但想找人說真話時，不知應該找誰。

這時有人突然對你告白：「其實我一直都忘記不了你。」這句說話的情緒衝擊，很多人根本無法抵抗，尤其是女人。

不是女人特別蠢，而是她們擅於細味說話、咀嚼細節、反芻感覺，也習慣把愛情理解成「被看見和被寵視」。

中年人的愛情，往往來得比年青人更危險。

年輕時失戀，頂多失去一段感情；中年才失控，丟掉的是積蓄、婚姻、尊嚴，甚至對外界的信任。

現今行騙成本大減？

當經濟下行，感情騙案也同步肆虐，因為它「低成本、高回報」：一部手機、幾張俊美照片、一套話術，就能跨境行騙。相比傳統犯罪，風險低得多，回報卻高得驚人。

今天的騙徒，很多時不先騙錢，而是先填補你的孤獨感。愛情原本是人類最美好的情感之一；到了孤獨經濟盛行的年代，它卻變成最容易被利用的弱點。

當然，這不表示我們不應再相信愛情。

只是，關係進展得太快、太完美，對方仿佛完全看透你，極可能潛藏危機的氣息。當愛情開始牽扯金錢、投資、借貸、生意合作時，請及早煞車。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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