一包薯片 改變了你的決定｜陳仕娜

你有沒有類似這種經驗：心裡只想買一支水。走進便利店，腦海裡的路線圖很清晰：買水、付款、回家、洗澡、睡覺。



但事情通常不會按照計劃發生。

站在雪櫃前，你伸手拿起支水，下一秒，眼角瞄到：「第二件半價」。

原來是薯片。

你停了兩秒。

理性的你說：「唔需要。」

便利店飲食（AI圖片）

推廣口號的威力

但另一半的你已經開始計數：如果第二件半價，即係平均平一半……唔買好似蝕咗。

三十秒後，你手上多了一包薯片。

再走兩步，又看到「限時優惠」。

又停下一次。

其實你並不口渴，只是那個紅色標籤寫著「今日最後一天」，有一種莫名其妙的緊迫感，好像這回錯過就會失去一次人生機會。

結果，你走到收銀處時，手上不期然變成一個小型晚餐組合。跟著，你合理化地自解：都係放鬆吓啫。

直到回到家，坐在梳化上，你望住那包未必真的想吃的薯片，突然之間「我又中招了」的感覺湧上心頭。類似的情況，或許隔天都在發生，只是我們未必察覺。

人受到「好抵」概念影響時，抵抗力最低。(梁鵬威攝)

人類不擅長作理性決定？

行為經濟學家講過，人其實不擅長做「純理性決定」。Daniel Kahneman提出的「系統一與二」理論：系統一負責快、直覺、情緒；系統二負責慢、分析、計算。問題是，現代社會幾乎都在「逼你使用前者」。

例如：

* 「第二件半價」

* 「限時優惠」

* 「只剩最後三件」

* 「今日特價」

每一個設計，都在耗盡心機，縮短你理性思考的時間。你以為自己在選擇，根本是被時間推著走。

最「冇扺抗力」的時刻，就是你覺得「好抵」。便利店最犀利的地方，不是賣水，也非賣零食。而是它盡力去掌控人最容易失守的時刻，不是貴，而是「好像自己賺咗」。你不會因為一包貴薯片失控，但你極可能因「第二件半價」而顛覆整個購物計劃。

行為經濟學稱之為「損失厭惡」（loss aversion）。人對「失去機會」的敏感程度，遠高於「得到同等利益」。簡而言之，你不是想買，純粹不想「蝕底」。

不止於「7仔」，打開手機購物App，周圍都是：

* 倒數計時

* 「已有n個人購買」

* 「剛剛售出」

* 「只剩少量存貨」

這些資訊充斥着心理壓力。連顏色都有設計：紅色代表緊急，黃色象徵優惠，綠色等同安全。人人都在被設計過的環境裡做反應。

最諷刺且有趣的是，大部分人都知道自己會中招：心知第二件半價不一定需要，限時優惠也非急不可待，甚至在付款前你也有過懷疑。但⋯⋯仍然買了。

因為這套系統的高明處，在於它不令你完全喪失理性，僅僅「理性慢一拍」。

FOMO成現代決策

只是一包薯片，沒啥大不了。但如果這種決策模式滲透到更大的選擇：譬如選工作、投資、甚至人生決定時，也可能不知不覺被「限時」、「錯過」、「最後機會」推著急走。Fear of Missing Out（FOMO）不只是社交媒體現象，而是一種現代決策模式。

當一個人能夠分辨「需要」與「被推動的需要」之間的距離時，他未必變得更節制，但會多一點自由。至少下一次走進便利店時，你可能會多停半秒。然後對自己說一句：

「我真係想食第二包薯片？定係我只係唔想執輸？」

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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