人行：牢牢守住不發生系統性金融風險的底線

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-06-08 22:22

中國人民銀行今日（6月8日）發佈《中國區域金融運行報告(2021)》。其中提出，目前，中國金融風險逐步收斂、整體可控。但也要看到，國內經濟恢復基礎尚不牢固，疫情衝擊下，市場主體債務違約風險可能上升，金融機構面臨不良資產上升壓力。下一步，人民銀行將會同相關部門進一步健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，加強風險監測預防，完善風險處置長效機制，多渠道補充銀行資本金，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

中國區域金融運行報告(2021)

2020年是極不平凡的一年，新冠肺炎疫情突如其來，世界經濟嚴重衰退，國內經濟面臨供給受阻、需求萎縮的雙重衝擊。面對複雜嚴峻的國內外環境和前所未有的挑戰，各地區經濟穩定恢復，結構持續優化，發展質效穩步提升，中國成為2020年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，也是少數實施正常貨幣政策的主要經濟體之一。中國人民銀行堅持科學決策和創造性應對，穩健的貨幣政策靈活適度、精準導向，堅持以總量政策適度、融資成本下降、支持實體經濟三大確定性方向，應對高度不確定的形勢，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，為中國率先控制疫情、率先復工復產、率先實現經濟正增長提供了有力支撐。

2020年，全國國內生產總值按年增長2.3%，經濟在一季度受疫情衝擊後逐季恢復向好，內生增長動能逐步增強。東部、中部、西部和東北全年地區生產總值分別按年增長2.9%、1.3%、3.3%和1.1%。東部地區經濟引領作用繼續增強。經濟總量保持領先，資金、產業和人口向優勢區域集中，創新動能不斷積聚，高技術產業投資保持快速增長；金融業對外開放、綠色金融等改革取得積極進展。中部地區產業結構持續優化。雖然疫情對生產、投資和消費的影響大於其他地區，但依託產業鏈「強鏈補鏈」行動，工業生產加速恢復，第三產業支撐作用穩步提升；金融加大對實體經濟支持力度，新增貸款加快投向普惠小微和製造業。西部地區經濟貢獻度穩步提升。

基礎設施補短板力度加大，能源等傳統產業加快轉型升級，消費潛力持續釋放，出口貿易增速領先全國；直接融資規模持續擴大，民營小微融資環境明顯改善，精準扶貧、鄉村振興等重點領域金融支持有力。東北地區經濟緩慢恢復。農業生產現代化水平持續增強，投資仍是經濟增長的主要拉動力量，工業經濟轉型升級有待深化，此外，金融資產質量下遷壓力有所增大。

2020年，區域經濟金融運行主要呈現以下特點：一是經濟展現強大韌性，區域協同發展穩步推進。京津冀、長三角、粵港澳大灣區所在的內地省份對全國經濟增長貢獻率達49.3%，城市羣引領作用持續增強。

產業轉型升級穩步推進，東部、中部、西部地區第三產業增加值佔比分別比上年提高1個、0.3個和0.2個百分點，東北地區第一產業比重較上年提高1個百分點。

二是投資結構繼續改善，高技術產業和社會領域投資增長較快。全年高技術產業投資、衞生等社會領域投資增速分別快於全部固定資產投資7.7個和9個百分點。東部、西部和東北地區固定資產投資分別比上年增長3.8%、4.4%和4.3%，製造業投資和基礎設施補短板力度較大；中部地區克服疫情影響，固定資產投資實現0.7%的正增長。

三是對外貿易逆勢增長，消費復甦逐步向好，新發展格局加快構建。東部地區貨物進出口穩中提質，電子產品、醫療儀器及器械出口快速增長。中、西部地區貨物出口增速均超過10%，民營企業外貿更加活躍。全國線上線下消費融合發展加快，全年網上零售額增速高於社會消費品零售總額增速14.8個百分點。

四是新興發展動能顯著增強，供給側結構性改革取得新進展。東部地區工業企業效益持續改善，以網路信息技術為支撐的新興服務業發展強勁。中部地區加大國有資本對支柱產業和戰略性新興產業的支持。西部地區加大殭屍企業處置和「散亂污」企業整治力度。東北地區加快國有企業改革，淘汰落後產能工作持續推進，高端裝備製造領域多項關鍵核心技術取得突破。

五是脱貧攻堅取得全面勝利，減稅降費政策成效明顯，民生底線保障有力。全國現行標準下9899萬農村貧困人口全部脱貧，貧困人口較多的四川、貴州、甘肅農村居民人均名義可支配收入增速高於全國平均水平。深度貧困地區貸款投入實現「兩個高於」，西部地區金融精準扶貧貸款餘額約佔全國六成。實施階段性大規模減稅降費，與制度性安排相結合，全年為市場主體減負超過2.6萬億元。

六是金融有力支持抗疫保供、復工復產和實體經濟恢復發展，穩企業保就業成效顯著。多措並舉引導金融機構向實體經濟讓利1.5萬億元。全國社會融資規模和貸款增速高於上年，東部、西部地區本外幣各項貸款增速分別比上年末高1.0個、0.2個百分點。兩項直達實體經濟的貨幣政策工具精準落地，東部地區普惠小微貸款增速領先全國，中部地區金融機構普惠小微貸款加權平均利率較上年同期下降達0.89個百分點。

七是金融支持經濟高質量發展力度加大，金融改革創新持續深化。各地區製造業特別是製造業中長期貸款快速增長，產業鏈供應鏈金融服務能力不斷提升。東部地區金融業對外開放走在全國前列，金融市場雙向開放加速推進。各試驗區綠色金融標準、綠色金融產品創新取得階段性成果。農村金融、普惠金融改革試驗區建設縱深推進，金融基礎服務和便民惠民水平持續提升。

八是金融體系保持穩健運行，防範化解金融風險攻堅戰取得重要階段性成果。中小銀行多渠道補充資本金取得新進展，東部、西部地區地方法人銀行資本充足率分別較上年末提高0.3個、0.8個百分點。

金融資產質量總體向好，東部、西部和東北地區金融機構不良貸款率分別較上年末下降0.08個、0.58個和0.18個百分點，中部地區金融機構受疫情影響資產質量略有承壓，不良貸款率較上年末上升0.06個百分點。高風險金融機構和重點領域風險得到有序處置，網路金融風險明顯收斂。

穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，把服務實體經濟放在更加突出的位置，珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經濟和防範風險的關係。健全現代貨幣政策框架，完善貨幣供應調控機制，管好貨幣總閘門，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。

進一步發揮好再貸款、再貼現和直達實體經濟貨幣政策工具的牽引帶動作用，構建金融有效支持實體經濟的體制機制，延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃，引導金融機構加大對科技創新、小微企業、綠色發展的支持，深化利率、匯率市場化改革。繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，優化存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低。多渠道補充銀行資本金，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，為實現經濟總量平衡、結構優化、內外均衡，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局創造良好的貨幣金融環境，以優異成績慶祝中國共產黨成立100周年。