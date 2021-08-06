比亞迪再破頂　刀片電池撼寧德時代　專家料破呢個位｜投資理財

比亞迪（1211）今早引擎開足馬力，高見295元，創上市新高。比亞迪今早股價高速奔馳，受兩大因素刺激。一方面上月新能源汽車銷量按年增2.34倍，又據內媒報道明年次季向Tesla（TSLA）供應「刀片電池」，大行瑞信更唱好，目標價升至315元。分析員更預期，比亞迪股價有機會衝破300元大關。



中美雙方皆致力推動電動車發展

新能源汽車可謂「食正」國策，一方面中央政治局早前開會，會議要求，挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展。另一方面，美國總統拜登5日亦簽署行政命令，設定2030年美國電動車佔新車銷量比例達到50%的目標。中美齊齊加速新能源汽車發展。

比亞迪作為內地新能源汽車龍頭，銷量遠超造車新勢力，更與Tesla於內地銷量相若，旗下的「刀片電池」，更有機會打入外國汽車製造商供應鏈，隨著外國新能源汽車需求日漸增加，汽車供應鏈製造商可謂水漲船高。

美國總統拜登5日亦簽署行政命令，設定2030年美國電動車占新車銷量比例達到50%的目標。（美联社照片/苏珊·沃尔什）

新能源汽車銷量為王

比亞迪昨日（5日）公佈，今年7月新能源汽車銷量為50,492輛，上年同期為15,100輛，按年增長2.34倍；本年累計為20.51萬輛，按年增長1.7倍。對比其餘造車新勢力上月新能源車/智能車銷量，比亞迪以50,492輛居於榜首，增速亦與理想汽車（LI.US）不相伯仲。

7月新能源車/智能車交付量。（01製圖）

另外，比亞迪漢EV加推標準續航版豪華型，新車型的NEDC綜合工況純電續駛里程達506公里，意味着20萬部以上中高端純電動轎車的續航門檻將提升到500公里以上。綜合補貼後售價20.98萬元人民幣，即日起接受預訂，預計今年9月開始交付。

比亞迪電池。（官網截圖）

「刀片電池」或搶佔寧德時代市場份額

據內媒報道，比亞迪即將於明年第二季度向Tesla供應「刀片電池」，而目前配有「刀片電池」的Tesla車型已進入C樣測試階段。而比亞迪對相關消息不予置評。

比亞迪刀片電池采用磷酸鐵鋰正極，通過成組結構創新，能夠在提升電池包結構強度同時，為電池包提升了50%空間利用率，目前已搭載於比亞迪全係新能源乘用車。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，新能源汽車選用電池的準則是低成本、安全、續航力強、電量大；比亞迪的「刀片電池」屬於磷酸電池，成本低、較安全、不易爆炸、續航力強，但始終不及LG的四元電池電量大。

陳政深又指，目前Tesla新能源車採用的內地電池製造商有寧德時代（深圳：300750）、LG，當中寧德時代生產的電池主要用於低中階車款，LG電池用於高端車款，故預料比亞迪的「刀片電池」亦被Tesla用於低階車款，或搶佔寧德時代市場份額。

陳政深料比亞迪中期升穿300元

對於比亞迪股價今早抽高後升幅收窄，陳政深認為，利好消息提振股價，不排除有貨者「想趁高食糊先」。雖然比亞迪股價已「Price In」，但從「股王」Tesla連翻炒起就知道，新能源汽車從不是看公司估值，而是公司前景。

陳政深又指，比亞迪於內地新能源汽車行業地位不容置疑，而隨著全世界新能源汽車需求日漸增加，汽車供應鏈製造商可謂水漲船高。預料比亞迪股價短期先整固，後再「發力」抽高，中期而言，可升穿300元大關。