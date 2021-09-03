恒指連升四日　今收市後換馬　騰訊比重增｜港股部署

港股連升四日，而且連續兩日穩守廿天線（25870點）及二萬六大關。走勢上可以留意能否突破26400點。今日是恒指成分股換馬，藍籌股將加入信義玻璃（0868）、李寧（2331）及招商銀行（3690）三大新貴，按以往慣例，資金會於收市前時段流入，料尾市增添波動。

國家主席習近平昨日在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上致辭，表示將提高開放水平，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區。由於近期內地提倡「共同富裕」，一度令市場擔心內地政策會「開倒車」，對於持續開放市場的信心有所動搖；不過習近平在會上重申，會繼續堅持開放合作、互利共贏，共享服務貿易發展機遇，相信有助恢復外資對投資中國市場的信心，對中港股市的走勢應有助益。

三大藍籌新貴，信義玻璃、李寧及招商銀行今日收市前將獲基金買盤加倉（資料圖片）

三大藍籌新貴中 招行看高一線

恒生指數公司季檢，成分股變動將於今日收市後生效，因此相信三大藍籌新貴，即是信義玻璃、李寧及招商銀行將獲基金買盤加倉，按以往慣例，資金會於今日收市前階段流入，因此料令今日尾市波動增加。

三大藍籌新貴中，走勢上招商銀行可看高一線，加上招行早前公布的業績亦佳，中期賺611.5億元，升幅22%，是大型內銀中增長表現最強。股價連升三日，有望挑戰近期高位68.5元。

同時，科網「ATM」騰訊佔恒指的比重，將提升至8%，近日股價能夠突破500元，相信亦是獲基金在恒指調整前買貨所推動。同時集團連續多日回購，亦有助股價回穩。

11家網約車平台公司遭約談，觸發滴滴股價隔晚在美股下跌逾4%。（AP）

網約車平台公司遭約談 滴滴美股跌4%

至於另一間「ATM」股美團，旗下「美團出行」遭內地網信辦、工信部等約談。上日合共有11家網約車平台公司遭約談，除了「美團出行」之外，滴滴出行亦是其中一間，消息觸發滴滴股價隔晚在美股下跌逾4%。

藍籌股中國生物製藥（1177）上日公佈，資深副主席兼執行董事謝炳以平均價每股6.74元，增持公司1,500萬股股份，涉資1.011億元，持股量由8.49增至8.57%。現時股價徘徊逾一年低位，獲管理層以私人資金增持，相信有助增添市場信心。