低息環境推動財管需求　恒生年輕客AUM升25%

在疫情推動下，數碼化愈趨普及，恒生銀行亦藉此優化線上線下財富管理服務體驗，把握年輕人的機遇。2021年上半年，透過數碼渠道投資的恒生年輕客戶數目按年升161%，該客戶群有超過80%的投資交易量均以數碼渠道進行。

恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，「隨着數碼化成為市場趨勢，年輕客戶財富管理活動愈趨頻繁，推動恒生的年輕客戶資產管理規模（AUM）按年上升25%。」截至6月30日底止，恒生資產管理規模按年錄雙位數增長至6,000億元。

恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，「在低息環境下，理財需求漸增，亦有助恒生財富管理業務發展。而且，在數碼化普及下，投資愈來愈普及，恒生亦降低投資門檻，並推出SimplyFund，吸引較少投資經驗的年輕人，踏出基金投資的第一步。」

財管需求增 擴闊投資領域

為進一步優化數碼銀行服務，恒生由開戶、銀行服務，以至投資服務，均打造一站式體驗。李佩珊表示，「目前恒生已減少遙距開戶步驟，並推出全新投資版面，以及擴闊投資領域，推出美股手機買賣服務，並將推出美股掛鈎新產品，照顧有經驗投資者的需要。」

再聘500人迎跨境理財通

跨境理財通或有望於短期內開通，恒生亦已準備就緒。李佩珊表示，「目前已選定內地合作銀行，會揀選與恒生服務理念一致的合作方，同時兩者產品選擇能互相互補。」另外，恒生再增聘500名員工，主要為前綫員工，並加強財富管理人才。