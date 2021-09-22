恒大債務問題震散環球投資者信心　股神因5隻股單日賬蝕50億美元

據《財聯社》報道，在中國房地產開發商中國恒大（3333）可能拖欠鉅額債務消息傳出後，全球投資者近日紛紛拋售股票。據報道，「股神」巴菲特（Warren Buffett）一天內僅因5隻股票的下跌，就可能蒙受50億美元的損失。

恒大總負債高達3,050億美元，最近該公司陷入債務危機。海外不少人士擔心恒大的困境可能會拖累中國的經濟增長，全球股市周一出現大規模拋售。

單是持有蘋果股份賬面已蝕28億美元

巴菲特的投資組合9月20日也未能「倖免於難」。隨着蘋果股價當天下跌2%，巴菲特旗下的巴郡所持蘋果股票價值蒸發了28億美元。市場低迷還導致美國銀行股價下跌3%，巴郡哈撒韋在該行的持股價值減少了13億美元。

此外，巴郡哈撒韋所持有的美國運通（American Express）、可口可樂（Coca-Cola）和卡夫亨氏（Kraft Heinz）的股份價值總計下降了8億美元。

以上數據是基於巴郡哈撒韋公司6月底的頭寸。該公司6月底披露了其最新股票投資組合內容，假設巴菲特從那以後再也沒有動過這5隻長期持有的股票，巴郡的投資組合總市值在9月20日至少縮水49億美元。

不過，巴菲特應該不會太擔心最近的市場走勢，因為他已經從這5只最大的頭寸中賺了不少錢。巴郡對蘋果的未實現收益超過900億美元，對美國銀行、美國運通和可口可樂的未實現收益分別超過200億美元。儘管他承認購買卡夫亨氏股份時的價格過高，但現在該筆投資的市值也比他當初買入時高出約20億美元。

市場人士認為恒大問題屬可控

至於恒大債務危機是否會造成更加深遠的影響，一時間成為了市場上最熱議的話題。不過，現在市場普遍預計，就目前來看，情況是「可控的」。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，正在密切關注中國恒大集團的相關發展，相信中國政府有辦法防止事態演變成一場系統性危機。而經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家Laurence Boone也表示，中國有能力控制恒大的債務危機，更廣泛的影響應該有限。

橋水基金創始人、億萬富翁投資者達里奧（Ray Dalio）也表示，雖然恒大揹負驚人的3000億美元債務，但這並不等同於美國投資銀行雷曼兄弟2008年的倒閉，而且情況是「可控的」。他說，「雷曼時刻對整個體系造成了普遍的結構性破壞，而現在顯然並不是那種震盪。」