通用電氣宣佈重大重組計劃　公司將「一分為三」

曾經是綜合集團象徵的通用電氣周二（8日）宣佈重大重組計劃，公司將「一分為三」重組為三個上市公司，分別專注於航空、醫療健康和能源。消息發布後，通用電氣周二盤中最多漲超7%。

根據周二的公告，GE醫療業務將在2023年初分拆。通用電氣將把GE可再生能源、GE發電和GE數字業務合併成一個單獨的部門，然後在2024年初分拆。該公司剩餘部分將包括GE航空，即飛機發動機制造業務。

這也標誌着由Jack Welchand（韋爾奇）及其前任建立的通用電氣「帝國」將不復存在。

分拆完成後，通用電氣現任首席執行官Larry Culp將領導通用航空業務，並擔任通用醫療保健公司的非執行董事長。通用電氣動力部門現任CEO Scott Strazik則將擔任合併後的可再生能源、電力和數字業務的首席執行官。

公司表示，隨着經營好轉提高現金流和利潤率，到今年年底，公司有望實現3年減債750億美元的目標。

周二的宣示結束了外界多年來對通用電氣未來之路的猜測。自2008年金融危機以來，通用電氣一直深陷困境，業務規模一直在收縮，公司已出售包括金融子公司GE Capital的在內大部分業務。

「帝國」不復存在

通用電氣由托馬斯·愛迪生(Thomas Edison)在19世紀末聯合創立。伴隨着美國經濟的變化，通用電氣在上個世紀經歷了幾次轉型，成為家電、噴氣發動機和動力渦輪機領域的領導者。

上世紀80年代，在已故公司前CEO的傑克·韋爾奇的領導下，通用電氣迅速擴張：公司進入金融服務業，並通過收購美國全國廣播公司(NBC)重新進入廣播行業，這一系列操作為投資者帶來了令人羨慕的收益增長和回報。

在韋爾奇執掌期間，通用電氣的股價上漲接近28倍。在2000年傑克·韋爾奇即將離任之際，通用電氣以5,940億美元成為美國市值最高的公司。

彼時將通用電氣推向歷史高點的是金融業務。公司相關業務由最初的消費貸款逐漸擴展到汽車租賃、房地產投資、私人信用卡等領域。到2001年，通用電氣的金融業務已經在48個國家擁有24家企業，資產達3,700億美元。

但在韋爾奇退休後，通用電氣先後經歷包括網路泡沫破滅、9/11在內的一系列衝擊。繼任者伊梅爾特也一改前任思路，開啟規模浩大的「瘦身運動」：公司剝離了NBCUniversal媒體業務，並縮小了通用金融部門規模。

2008年的金融危機則加劇了通用電氣的困境，公司「利潤引擎」金融產業遭遇嚴重衝擊，規模大幅縮水：從2008年至2014年，通用電氣金融的期末淨投資從5380億美元降至3630億美元。

通用電氣業務重心也經歷數次調整，公司曾押注數字化轉型，但由於計劃太過激進，整個轉型並不順利。

持續的萎靡嚴重拖累了通用電氣的股價，公司股價在過去20年裏長期跑輸市場。

由於持續低迷，通用電氣2018年從道瓊斯工業指數中剔除。而自1907年以來，通用電氣一直是道指30隻成分股之一。