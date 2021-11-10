ATM撐港股全日倒升183點　騰訊績前飆逾4%　融創中國抽升逾一成半

隔晚美股三大指數由歷史高位回調，道指收報36319點，跌112點或0.31%；納指收報15886點，跌95點或0.6%。標普500指數收報4685點，跌16點或0.35%。特斯拉（美：TSLA）亦回吐12%，收報1023.5美元。



港股方面，恒指昨日收報24813點，升49點或0.2%。大市成交額不到千億，僅985.47億元，為5月4日以來新低，可謂「慘不忍睹」！「黑期」最新跌近100點在24710點附近，料恒指持續低走，另留意騰訊（0700）今日稍後時間公布業績。



【16:10】融創中國抽升逾一成半

港股低開高收，恒指全日升183點或0.74%，收報24996點，未能企穩25000點。恒生科指亦升128點或2.06%，收報6349點；恒生國指收報8910點，升104點或1.19%。

大市成交額1,362.5億元，北水錄得淨流入15.55億元。

ATM撐市，騰訊（0700）即將放榜，績前飆升4.22%，收市報483.6元，成交額146.1億元；阿里巴巴（9988）全日升2.6%，收報161.2元；美團（3690）漲2.6%，收報277.4元；小米（1810）亦升1.23%，收報20.6元。另外，快手（1024）漲1.3%，收報93.25元。

內房股融創中國（1918）全日漲14.9%，收報15.88元；華潤置地（1109）上揚8.8%，收報31.55元，為表現最好的藍籌。碧桂園（2007）上揚7.9%，收報7.24元。

蒙牛乳業（2319）全日挫5.22%，收報46.3元，為表現最差的藍籌。

【15:22】

港股尾市突倒升逾百點，最新報24965點，升152點或0.61%。

騰訊（0700）飆升逾4%，報484.8元。美團（3690）倒升2.07%，阿里巴巴（9988）上漲逾2%。

【14:03】友邦跌幅擴大

友邦股價在午後跌幅擴大，最新報81.6元，跌4.7%，其他金融股方面，滙豐（0005）跌2%，報44.65元。

港股方面，恒指跌258點，報24554點，國指報8723點，跌73點，科指報6207點，跌14點。

【13:08】領展績後拉升近1%

領展（0823）直線抽升近1%，報70.15元，成交額1.25億元；領展中期收益按年增逾一成，另集團公布以近60億購柴灣及紅磡物業。

恒指午後仍跌逾200點，最新報24546點，跌266點或1.07%。

【12:02】蒙牛乳業挫逾7%

港股低開低走，恒指半日跌292點或1.18%，午報24520點；恒指反覆跌33點或0.54%，午報6188點；恒生國指午報8709點，跌96點或1.1%；大市半日成交額652.06億元。

科技股漲跌不一，騰訊（0700）績前升2.11%，午報473.8元；阿里巴巴（9988） 跌0.45%，午報156.4元；美團（3690）跌0.52%，午報269元。另外，快手（1024）跌2.3%，午報89.95元。

車股方面，比亞迪（1211）半日挫5.1%，午報294.8元；吉利（0175）跌4.03%，午報25元；另外，長汽（2333）亦跌3.2%，午報31.9元；小鵬（9868）瀉8.6%，午報168.6元；理想汽車（2015）瀉9.2%，午報112.7元。

蒙牛乳業（2319）半日挫逾7%，午報45.4元，成交額8.08億元。

友邦（1299）挫逾3%，午報82.75元。

【11:30】車股受累Tesla急吐

恒指報24563點，跌249點或1%，大市成交額598.85億元。國企指數報8718點，跌87點或1%。科指跌0.4%，報6194點。

汽車股全線回吐，比亞迪（1211）跌5.5%；吉利（0175）跌3.5%；長汽（2333）跌3.5%。

【10:50】港股跌逾200點

恒指跌幅大至200點，現報24562點，跌250點或1%；科指轉跌0.7%，報6179點。

電力股向下，潤電（0836）、龍源電力 （0916） 跌半成；中國電力（2380）跌逾3%。

騰訊（0700）逆市升2.2%，阿里巴巴（9988）跌0.6%，美團（3690）跌0.3%，快手（1024）挫2.8%。

領展（0823）績前瀉1.3%，報68.6元。

【10:06】騰訊績前炒高近3%

騰訊（0700） 續揚2.6%，報476.2元，成交額暫為34.77億元。

恒指跌幅收窄，現報24779點，跌33點或0.14%。科指則升31點或0.51%，報6253點。

舜宇光學（2382）漲2.8%，報207.2元。另一手機孖寶瑞聲（2018） 升1%，高見32.35元。舜宇10月手機鏡頭出貨量約1.15億件，按年跌27.8%，而按月則跌13.2%。

蒙牛（2319）挫2.25%，報47.75元。

【09:40】比亞迪回吐逾3%

恒指開市後早段已跌超過100點，最新報24679點，跌133點或0.54%。恒生科指微跌13點或0.21%，報6208點。

比亞迪（1211）回吐3.09%，報301元；小鵬汽車（9868）亦挫6.7%，報172.1元；吉利（0175）跌1.34%，報25.7元；長汽（2333）挫2.12%，報32.25元。

恒大汽車（0708）倒升4.2%，報3.72元。

【09:20】恒生指數低開25點

恒生指數低開25點或0.1%，報24787點；恒生科指開跌12點或0.2%，報6209點；恒生國指開報8802點，跌3點或0.03%。

科技股方面，騰訊（0700）今日公布業績，高開1.08%，報469元；阿里巴巴（9988）微升0.32%，報157.6元；美團（3690）平開，報270.4元；京東（9618）微升0.2%，報302.2元；小米（1810）則平開，報20.35元。

友邦（1299）低開2.5%，報83.5元；平保（2318）亦跌0.4%，報56元；滙豐（0005）跌0.55%，報45.3元；建行（0939）挫0.8%，報5.18元。

恒大汽車（0708）先舊後新配籌約5億，今早股價低開1.4%，報3.52元；恒大物業（6666）則升0.3%，報3.9元；中國恒大（3333）亦升0.9%，報2.32元；恒騰（0136）高開1.9%，報2.19元。