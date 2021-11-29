變種病毒震散環球股市　恒指期結日盼守支持｜港股早評

新冠變種病毒Omicron突襲，震散環球股市，港股力守二萬四關，報24080點，惟美股上周五亦暴跌近千點，恒指夜期已跌至23800點，或意味港股今再受壓。今天是期指結算日，宜留意恒指波動，恒指重要支持為10月5日的23681點。

美團（3690）連蝕4季，今年第三季度經調整淨虧損55億元人民幣，去年同期則賺20.6億元。管理層預期，由於受經濟逆風或影響未來數季整體消費意慾，加上冬天疫情風險，及高基數效應等，預告第四季的餐飲外賣交易筆數增速會或較首三季進一步減慢。

小米（1810）舉行簽約儀式，正式宣告小米汽車落戶北京經開區，目標年產量30萬輛，其中一期和二期產能分別為15萬輛，預計2024年首車將下線並實現量產。

美團管理層預告第四季的餐飲外賣交易筆數增速會或較首三季進一步減慢。（視覺中國）

第三季騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、嗶哩嗶哩（9626）、百度（9888）等互聯網科企的廣告收入增長放緩，而字節跳動更有指廣告收入停止增長。

不過，內地進一步規管互聯網廣告，市場監管總局上周五公布《互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）》，為期一個月向社會公開徵求意見，明確將以互聯網直播等方式直接或者間接地推銷商品或者服務的商業廣告、跨境電商廣告納入監管。進一步強化對彈出廣告「一鍵關閉」、植入廣告等領域的制度規定，增加了對含有鏈接的廣告、學前教育和中小學教育廣告的專門規定。今日宜留意上述具直播業務的公司。

另外，油價上周五急挫13%，失守70美元，今日宜留意石油相關股份表現。

美股遇上黑色星期五，道指收報34899點，挫905點，標指下跌2.3%，報4594點，納指下跌2.2%，報15491點。俗稱恐慌指數的VIX波動指數爆升53.5%至28.52。不過，美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，如果新的變種病毒遵循先前變種所見的模式，那與Delta變種相比，造成的經濟放緩應該較小。