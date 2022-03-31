11隻中概股先後列入SEC預定除牌名單　富途盤前挫6%　愛奇藝瀉9%

美國證券交易委員會（SEC）11家於美國掛牌的中概股列入預定除牌名單，當中包括百度美股﹑和黃醫藥﹑百濟神州美股及百勝中國美股等。

相關公司於美股盤前表現疲弱，百度美股盤前最新報141.02美元，跌2%，和黃醫藥美股跌0.9%，微博美股跌2.8%，富途挫5.9%，愛奇藝瀉8.7%，百勝中國美股則升1%。

SEC主席Gary Gensler周二（29日）對中美正在醖釀達成協議以避免約200家中國公司失去在美國上市機會的猜測投下疑問，暗示只有完全遵守美國審計檢查的規定，中國公司才能繼續在美國市場交易。而SEC之前估計根據《外國公司問責法》有273名註冊人可能於2020年的審查中被視為委員會認定的發行人，意味著有273隻中概股或面臨審計檢查。

Gary Gensler稱，中美近期有周全、尊重及具建設性的對話，但形容只有完全遵守美國審計檢查，才能讓這些公司持續在美交易，最終結果將取決於中國當局，對中國而言可能是一個艱難的決定。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝早前發表評論，對於在美上市的中概股，中美之間似乎存在著不可調和的分歧。在美國要求中概股全面披露其與有關部門的關聯之際，中國卻加強對於系統性重要公司的控制。因此，對於在美上市的中概股來說，最好和最差情景的唯一區別，可能只是從美國退市的時間問題，而非避免除牌。