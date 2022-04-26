花旗推算每13個港人就有1個「千萬富翁」　24%受訪者料樓價上揚

花旗銀行今日（26日）公佈「香港千萬富翁調查報告2021」結果，以去年10月至今年 1月數據推算，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達43.4萬人，佔全港相關年齡人口約7.4%，即每約13個相關年齡香港人就有一位千萬富翁。若計算 2021 年千萬富翁的淨資產總值，中位數為1,570萬元。

在是次調查中，千萬富翁的定義為擁有淨資產總值達1,000萬元或以上，而同時擁有最少100萬元流動資產的富裕人士。調查在去年10月至今年1月期間，透過電話隨機訪問近3,800名港人，年齡21至79歲。

根據調查報告結果推算，2021年底本港千萬富翁人口最少達達43.4萬人，較2020年報告推算的51.5萬人，減少大約一成半。千萬富翁的淨資產總值中位數為1,570 萬元，較2020 年報告所述的1,550 萬元稍為上升；而流動資產中位亦由350萬增加到400萬元。在千萬富翁人口中，股票在過去三個月內仍然為滲透率最高的投資工具，有80%，其次為外幣（62%）、基金（52%）及債券（34%）。

就資產組合而言，調查報告數據顯示大部分千萬富翁有近一半的流動資產為現金，近三成為股票，基金及債劵則佔逾兩成。千萬富翁的淨資產主要分佈於物業（71%），與2020 年相若。 即使經歷兩年疫情，超過七成的千萬富翁表示其資產總值已回復至疫情前水平，當中包括近兩成半表示其資產總值甚至比疫情前有所增加。

投資取態較以往保守

調查亦發現，逾三分一千萬富翁表示疫情令其投資取態較前一年保守，如多持現金、減持股票、減少新投資，及偏向投資風險較低的產品。

就樓市方面，超過三分一千萬富翁認為香港物業為長線投資的好選擇，看好未來12個月樓市的千萬富翁人數較之前有顯著上升，由15%上升至 24%。 8%的受訪者表示有興趣於本港置業，近六成對樓市抱觀望態度。另外，表示有興趣出售現有物業的千萬富翁人數與2020年相若，在考慮出售價位方面亦如往年般堅定。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊認為，報告顯示香港千萬富翁在經歷兩年以來的疫情下，推算人口稍為有些微下調，可能受累於去年中港股市下挫等客觀因素，但其淨資產總值仍然有增無減，亦反映香港富裕一群即使在疫情下，繼續以多元化及環球化投資策略配置財富，逐步走出疫情陰霾。