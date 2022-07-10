斯里蘭卡破產啟示錄　3大因素累事　講ESG反而GG？｜鄭昆侖

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，事件令人震驚，而且箇中的前因後果未必可以短期內充分地了解。筆者見到坊間有分析師隨即估計日圓會終止貶值。然而，儘管在7月8日美元兌日圓（USD / JPY）一度回落至135.3的水平(匯率向下，即日圓升值)，但是匯價在當天晚上又上升至136.1的水平。換句話說，安倍事件似乎並未足以導致日圓轉勢升值。很多時跟車太貼，未必是有利的。美元升值是大方向， 因此日圓比較上容易呈現貶值勢頭。再者，代表日本「莊家利益」的自民黨，在擬定中期外交以及經濟等政策方面，相信已達成了一定的共識。

另外，近日亦多了人在談論某一個東方大城市會否步向衰落，這個筆者並不太清楚。但是，因為外圍因素以及某幾個人的決定而導致一個中小型亞洲國家破產，這件事情確實在2022年發生。與印度南部接壤的斯里蘭卡(Sri Lanka)便是破產事件的受害國。

斯里蘭卡面臨破產困局，相信是基於3個主要因素。（AP）

斯里蘭卡的破產困局 大量舉債未必是最愚蠢的行為

斯里蘭卡面臨破產困局，相信是基於3個主要因素(過度舉債、旅遊業倒退、農業政策失誤)。斯里蘭卡近10年為了大興土木而向外國借錢，亦導致債務水平大幅上升。2012至2021年期間，斯里蘭卡的「國家債務/GDP」比率從72%上升至119%左右。債主方面，中國以及日本都是主要債主，各佔斯里蘭卡外債金額的10%左右。亞洲發展銀行(Asian Development Bank)以及世界很行（World Bank)分別佔13%以及9%。

在2010年至2020年，全球充斥便宜錢( Cheap Money)，不進行大量舉債借錢的老實人反而才是異類。遠的不用說，即使是2021年鼓勵客戶借錢買股票、債券、基金的銀行從業員比比皆是。疑似為了托樓市，港府近年鼓勵置業者以9成按揭的桿槓桿方式買樓。在中國內地，近年大量舉債買車買樓的人亦為數不少。

筆者想說的是, 斯里蘭卡大量舉債行為不能算是最愚蠢的行為。原因是, 如果套用這個準則, 恐怕大中華區內有過半的人都是屬於這個思維水平。無論如何，英美等澳加地加快加息步伐，導致借錢成本忽然加快上升。對於高負債的國家、企業、平民，這當然是壞事。

斯里蘭卡2021年公布一個合符ESG準則的政策，禁止全國使用化學肥料，只能使用有機肥料。（Getty Images）

「真正死因」是誤信了ESG論據?

如果收入水平穩定，即使在利息成本上升的情況之下亦未必會陷入財困。斯里蘭卡的製造業發展仍未成熟，因此旅遊業以及農業才是該國的主要收入來源。自2020年年初COVID-19疫情爆發以來，全球旅遊業其實已出現結構性的下滑。斯里蘭卡的第一條收入支柱已經倒下來。旅遊業蕭條，可謂是全球問題，屬於非戰之罪。

至於農產品產業的困局，這個可謂是人禍。事緣斯里蘭卡總統Gotabaya Rajapaksa在2021年公佈一個合符ESG準則的政策，禁止全國使用化學肥料，只能使用有機肥料（Organic Fertilizer)。對於綠色環保衛道之仕而言，此舉當然是乎合ESG核心精神。

只不過，一刀切式的改革未必乎合現實發展。有機肥料的價格偏貴，而且使用的國家包括歐美等高收入國家。作為低收入國家的斯里蘭卡，這個ESG遊戲未必「玩得起」。再者，自2021年年中起糧食價格明顯上升，亦導致農業肥料供應短缺。農業品的產量下降，影響了當地的農民收入，也影響了斯里蘭卡的政府收入。

ESG等理念，某程度上已「騎劫」了各行各業。歐美有金融機構因為有基金經理公然對ESG概念有異議而將其辭退。至於成為基金銷售員共識的ESG基金，自從2022年年初以來不少相關基金表現似乎不是太好。不少富二代或年青的創業家一方面大談ESG, 同時間又沉醉於Cryptocurrencies 、NFT。有趣的是, 這班人似乎不知道Crypto Mining(挖礦)過程涉及大量耗電量, 其實是違反了ESG的理念。

相反, 今年為止比較上表現不俗的股票版塊，反而未必是ESG愛好者的那杯茶。在歐美上市的軍火、煙草、石油能源等股份, 在虎年（2022年2月起)看似跑贏大市。在荒山野嶺跟老虎談論「之乎者也」, 未講到一半恐怕當時人連骨頭也保不住了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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