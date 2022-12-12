康希諾首創吸入式疫苗　三重免疫屏障吸引經濟效益關注｜聶振邦

踏入冬季，新冠疫情在中港新增確診數字見增加，引進吸入用新冠疫苗引起市場關注，於11月30日香港的立法會也見相關討論。筆者留意於11月10日晚上，康希諾生物（6185）發公告表示，公司研發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（吸入用Ad5-nCoV）已獲准在摩洛哥緊急授權使用。香港亦有媒體引述《環球時報》報道，北京市八個區從11月16日起已開始啟動吸入式新冠疫苗接種工作；上海、杭州等地也在同一天開始啟用。報道又指出，康希諾生物開發的吸入用新冠疫苗於今年獲國家藥品監督管理局批准，成為全球首款被批准使用的吸入用新冠疫苗。



（微博＠百分百自由／康希諾官網）

吸入用新冠疫苗建立呼吸道保護屏障

早於2020年全球第一款肌注式疫苗推向臨床試驗之時，康希諾生物就在積極探索新冠疫苗的創新接種途徑。值得留意新冠病毒是呼吸道傳染病，病毒主要通過飛沫傳播，經由呼吸道感染人體；而肌注式疫苗主要通過在體液中激發系統性免疫，無法在呼吸道產生黏膜免疫。不過，人體的第一道防線正是呼吸道黏膜，若要建立起保護屏障，通過口腔吸入的方式，可使霧化疫苗經過呼吸道直達肺部，在產生體液和細胞免疫的同時，激發呼吸道及肺部黏膜免疫。康希諾生物成功研發的吸入用新冠疫苗，正能發揮上述果效，時間上亦見適切舒緩環球疫情。

激發起黏膜、體液、細胞三重免疫

另見在11月舉行並備受環球關注的在印尼巴厘島舉行的二十國集團（G20）領導人峰會，國家主席習近平表示中國倡導和平、發展、合作、共贏，強調各方要繼續深化抗疫國際合作，提升疫苗、藥物、診療手段在發展中國家的可及性和可負擔性，為經濟復蘇營造良好環境。期間，中國和印尼亦舉辦首屆「新冠肺炎和結核病黏膜免疫保護論壇暨疫苗開發合作儀式」，康希諾生物在會上介紹了自主研發的全球首款吸入用新冠疫苗，有別於注射式疫苗，能產生三重免疫，為受種者提供更好保護。

康希諾Ad5-nCoV疫苗。（康希諾生物）

可作為新冠疫苗加強針的更優選擇

論到三重免疫，正是激發上述的黏膜、體液、細胞免疫，成功彌補現階段疫苗無法阻止新冠變異株感染呼吸道的短板，吸入用新冠疫苗可高效誘導黏膜免疫，有望成為比目前更有效預防感染和阻斷傳播的方法。此外，肌注式疫苗會在體內激發免疫反應，注射部位有機會出現紅腫酸痛，而吸入用新冠疫苗大大減少了這種不良反應，而且僅需要使用注射劑量的1/5，就可以達到相同甚至更高水準的細胞免疫反應。最新臨床試驗結果又顯示，採用吸入用新冠疫苗進行序貫加強，針對現在主流的變異株Omicron株的中和抗體水準是滅活疫苗同源加強的14倍，重組蛋白疫苗序貫加強的6倍，保護力至少可以維持6個月，可作為新冠疫苗加強針的更優選擇。

於上述各項優點之外，吸入用新冠疫苗還具有在2℃至8℃長期穩定儲運的特點，可以大幅降低管理成本，接種過程也方便安全，有望提升全球整體疫苗接種率。

日前，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，要求進一步加快推進老年人新冠病毒疫苗接種工作。吸入用新冠疫苗和肌注式疫苗製劑配方相同，而根據醫學預印本平台medRxiv上的研究顯示，使用康希諾生物肌注式新冠疫苗進行加強免疫，對老年人群安全、有效，免疫效果顯著優於同源加強。如果康希諾生物的新冠疫苗能夠普及，相信能夠為本港以至內地解決一大痛點。

筆者相信在可見未來，吸入用新冠疫苗將於環球漸見普及，單以中國14億人口而言，佔全球80億人口接近18%，吸入用新冠疫苗經已為全球公共衛生保障帶來莫大裨益，預期也為康希諾生物產生龐大經濟效益，為中長線投資者發揮優良的增值效果，值得高度關注。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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