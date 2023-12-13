富瑞料本港每月20億零售額外流至深圳及日本　零售競爭力正下降

外出旅遊及消費近期為港人其中一個不時提及的議題。當港人多外遊，同時遊客來港消費復蘇力度卻不似預期，對本港零售消費帶來壓力。日前更有內地傳媒報道，指出10月前往深圳的港人，於當地消費額為36億元人民幣。富瑞於報告內指出，對收租股行業前景持審慎態度。目前每月外流向深圳及日本的零售銷售額平均約20億元，佔本港零售額約6%；又指出本港零售競爭力正下降。不過該行預期本港零售銷售在明年大致平穩，物業出租率則會較疫情爆發前低。



該行又預料主動增加投資的業主，及資產相對成熟的業主在基本面上出現分歧。

富瑞指出在收租股中較看好領展（0823），予「買入」評級，因股息率達7厘，同時領展會持續審視現有投資組合。該行同樣予九置（1997）「買入」評級，目標價卻由42元降至30元。富瑞進一步指出正密切關注九置面對內地客消費回軟﹑市佔率被新商場蠶食，以及受到寫字樓拖累，長遠增長面臨下降風險。

料住宅樓價明年下半年錄溫和反彈

至於住宅樓價方面，富瑞指出目前市場人士預期本港住宅樓價再跌10至15%的看法過於悲觀。雖然加息會削弱置業人士負擔能力，預料每加息半厘，負擔能力減少5%，但是結構性住屋需求仍然強勁。同時新專才計劃支持人口增長，疫後家庭分支重現，以及資產老化促使更換或升級需求，因此預料未來6個月本港樓價錄得單位數跌幅，明年下半年更有可能出現溫和反彈。

該行預料明年本港不會再加按揭利率或最優惠利率，認為在利率見頂情況下，對估值低殘的本地地產股帶來支持。該行繼續看好恒地（0012），予「買入」評級，同時將新地（0016）及信置（0083）評級上調至「買入」。