我們的2023｜回顧商界猛人年度金句　大劉最好火　李嘉誠神預測

2023年即將成為過去，疫後復常之路仍然漫長。在股樓不斷尋底下，商場上波濤詭秘，不少商界猛人亦屢爆金句。當中華人置業（0127）前主席「大劉」劉鑾雄年內多次召開記者會，回應市場揣測和都巿傳說，令人印象深刻；而長和系創辦人李嘉誠「紅顏知己」周凱旋稱，誠哥三年前已提醒市場「山雨欲來風滿樓 」，七字神準預判亦震驚各界！本文將回顧2023年十五大商界金句。



大劉劉鑾雄早前在記者招待會上澄清網上關於他和家人的傳聞。（資料圖片）

大劉：後悔幫個賤人，應該由佢破產

今年11月中上旬人稱大劉的劉鑾雄舉行記者會，斥責和澄清網上大量關於他和家人的傳聞。向來敢言的大劉，在記者會上金句連連，一開場已不點名大鬧舊愛呂麗君。「後悔之前幫個賤人，應該由佢破產。」大劉又指，他聽聞這位「賤人」之前曾經有聘請網上打手造謠，指他「就嚟死」，直言自己「畀人激死就有」。

大劉：雖然我唔識用電話，但我有錢

在記招上，劉鑾雄亦重提當年外界造謠他娶甘比，是因為其外母割了半邊腎給他，所以去報恩娶了甘比做太太。「以前曾經傳話我娶咗陳凱韻，因為佢阿媽換咗個腎畀我，所以我要報恩，就娶咗佢個女做老婆。呢啲真係笑得過，好好笑！我換腎都搵個後生啲啦，搵個老人家嘅腎換，希望一年換一次咩？」之後他更被傳到「病到就嚟死」，對此他稱已經核實造謠的人是網絡打手。大劉重申要保護屋企人，直言「雖然我唔識用電話，但我有錢。」

大劉早前開記者會再次與呂麗君劃清界線。(網上圖片)

大劉：佢以為好精，其實蠢過隻豬，豬頭炳嚟

劉鑾雄在記者會上回應呂麗君大手入市晉環豪宅，是愚蠢行為，因首期僅付10%，料難以完成交易，更形容對方是「豬頭炳」。他當時稱：「人地有錢FULL PAY，佢唔係架，俾10%（首期），另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢就唔係架，冇腦架，咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟」。而最新資料顯示，呂麗君晉環兩個單位已先後終止交易，料損失樓價一成訂金，即合共約700萬元。

大劉：啲人唔抵得我，搵少少又多女友

大劉年初記者會上，提及不少有關他的傳言，其中一個是名下位於尖沙咀的商場「The ONE」，被指是為李嘉欣而命名，早年送贈給太太陳凱韻。大劉爆「The ONE」其實是兒子劉鳴煒所改，「本人任何思想環境下、私人和工作上，都無諗過The ONE呢個字出嚟...但我就好肯幫人嘅，當有啲人想去搵老襯，成個廣告版隊埋嚟，叫我搵啲秘書去登廣告，我都照幫手嘅。」

大劉續指，「個稿交嚟，叫我個秘書去登，就借我哋嘅秘書去呃個老襯囉...結果嗰個人成功咗啦。一個The One咪攪掂咗...我都替佢開心，唔係咁易搵！」當問及商場會否改名，他就稱，「梗係唔會，我使改？因為啲人唔抵得我，搵少少又多女友，娛樂圈鬼同魔就多！但我做人有道德底線。」

李嘉欣自言個性單純。（電視截圖）

大劉：千祈唔好以為畀個手袋，就可以大家出嚟執返劑

大劉表示，自己過去曾有很多女朋友，娛樂圈的女友只佔1%，其中一位前度於婚後兩、三年，都會一年找他「攞幾個鱷魚皮（手袋）」。大劉笑言：「千祈唔好以為我畀個手袋就可以大家出嚟執返劑喎，執返劑涼茶就可能有。男人同女人，有啲人去執人一劑可能益個女人，有啲人執人一劑係益自己，係相對嘅。我諗我依家肯去執呀，排隊排到黑龍江呀。講笑啫，我呢家行路連地下有張銀紙都執唔到呀！」

大劉：唔係話做（塞春卷），諗過都絕子絕孫呀！

大劉表示，自己為「塞春卷」謠言，委屈逾20年。他在記者會上激動指，「我想問你有冇聽過我以前喺福臨門塞春卷嘅故事呀？（有聽過）我同你講丫！我想澄清，唔係話做，諗過都絕子絕孫呀！但啲人要講，遲啲就塞春卷、遲啲就網球，再遲啲又塞欖球，再遲啲話我鍾意畀人塞添！」

無疑是維港投資聯合創辦人周凱旋出席一個投資論壇後，轉述李嘉誠的字字珠璣。（資料圖片）

李嘉誠：山雨欲來風滿樓

年底熱門話題之一，無疑是維港投資聯合創辦人周凱旋出席一個投資論壇後，轉述李嘉誠的字字珠璣。她指，李嘉城於兩年前其向表示，經濟未來處於「山雨欲來風滿樓」，提醒其做足準備。她笑言，李嘉誠當時在她身邊「日日講，講到我都有點驚」，她問誠哥為何有這個想法，「佢話之後經濟會一落千丈，我問係係咪傳統生意？作為創新公司未聽過，當時好有信心，公司同事學富五車都冇聽聞，」

李嘉誠：成功無方程式 失敗一定有道理

周凱旋指，所有政府都需要諫官，所有政府應考慮把諫官制度化。她又引述李嘉誠指，「成功無方程式，失敗一定有道理」，同時要盡量減低失敗，失敗對公司而言只是蝕投資，但如果對社會，就要付出很大代價。

維港投資創辦人、李嘉誠基金會董事周凱旋。（視覺中國）

周凱旋：NEVER GET STUCK 要「自己顧自己」

周凱旋在論壇上提醒道大家「永遠不要被套牢（Never get stuck）」，她形容套牢是一場很可怕的惡夢。當股市成交低迷時，她重提最重要不要「get stuck」，只要沒有被套牢就無所謂。「但如果係Stuck，你惡夢剛剛開始。」

當被問及李嘉誠認為，經濟何時才會「柳暗花明又一村，」周凱旋稱暫時未有提及，「好似仍然在謹慎路線上。」她指外國投資者對香港仍有所保留，現時要謹慎，更以潮州話說「要自己顧自己」。

新世界主席鄭家純談及接班問題表示，必須要對家族生意有興趣和熱忱。（梁銘康攝／資料圖片）

純官：若果對做生意唔感興趣，無論佢點厲害，都唔能夠將生意做好！

近年鮮公開有露面的新世界董事總經理鄭家純（純官），在家族持有的周大福企業旗下HOY TV一個特備節目《與鄭家純博士對話》中罕有亮相， 當中純官大談自己對接班人的看法。他指出，接班人必須要對家族生意有興趣和熱忱。此外，他直言德行更重要，即擁有一顆善良的心。要做到大公無私，獲得員工和同事的信服。「若果對做生意唔感興趣，無論佢點厲害，都唔能夠將生意做好！」

馬時亨接受傳媒訪問時表示，若明年恒指回升至3萬點，以及估值改善，公司會再考慮在港上市。（林靄怡攝／資料圖片）

馬時亨：若果明年恒指有3萬點...或者再考慮上市時機

富衛主席馬時亨接受傳媒訪問時表示，若明年恒指回升至3萬點，公司會再考慮在港上市。「若果明年恒指有30000點，估值改善，資金重來，或者再考慮上市時機。

馬時亨：2025年我見到曙光！

香港成為「國際金融中心遺址」的說法，近期內地社交平台近期興起。馬時亨認為此說法是「廢話」，又籲港人要居安思危﹑自強不息，亦不用驚慌。他亦坦言香港現時「腹背受敵」，惟預期在美國息口回落﹑中國經濟穩定後，直呼「2025年我見到曙光！」

貿發局主席林建岳動以「女兒論」形容香港有潛力。（資料圖片）

林建岳：你個囡（香港）咁靚，唔話畀人聽，人哋都睇唔到

香港貿發局（TDC）早前於法國巴黎舉辦旗艦商貿推廣活動，主席林建岳在活動中，以「女兒論」形容香港有潛力。他生動地比喻道，香港依然婷婷玉立，卻不為外界所知，「你個囡（香港）咁靚，唔話畀人聽，人哋都睇唔到……睇嗰時已經係13、14年歲嗰陣，依家都18、19年歲，幾年無見過！依家就要話返畀人知，香港係好有潛力！」

梁錦松稱樓市受各方面影響，利率上升、經濟減慢等因素，影響不少市民信心。（資料圖片）

梁錦松：係咪減辣就多咗好多人買樓呢？我諗見仁見智

坊間指現時是樓市減辣時機，梁錦松則稱，樓市受各方面影響，利率上升、經濟減慢等因素，影響不少市民信心。「係咪要買樓就每個市民自己決定，（但）係咪減辣就多咗好多人買樓呢？我諗見仁見智。」他補充，如果樓市再下行，都可能是減辣的時機。

梁錦松：香港要多啲諗自己優勢係邊，唔係用成本競爭

至於港府近日大力推動夜經濟，梁錦松指，隨著中港兩地交通愈來愈方便，自然有不同需求。「係咪要一個市集呢？我覺得唔係一個市集嘅問題，香港應該就自身條件，去發展多啲高端、周邊地區無嘅，比如大型國際展覽、國際會議或國際性演唱會，呢啲就可以吸引周邊無，但有呢啲需求嘅消費者。香港要多啲諗自己優勢係邊，唔係用成本競爭。」