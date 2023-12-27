曼聯股價升逾3%　獲英富商拉傑夫入股25%兼提供資金投資球隊主場

英超球會﹑於紐約掛牌的曼聯於平安夜（24日）發出聲明，指獲英國富豪﹑該隊終身球迷拉傑夫入股25%，A﹑B股每股作價均為33美元，涉資12.5億英鎊。對方會另外提供3億美元，以投資球隊主場奧脫福球場。受到有關消息刺激，曼聯於周二（26日）股市復市時，A股錄得3.4%升幅，收市報20.52美元。公司市值為33.3億美元。



出生於曼徹斯特的拉傑夫在球會發出的聲明內表示，自己是曼聯的終身支持者。他在聲明中表示，很高興能夠與曼聯董事會達成協議，雖然球會在商業上的成功，確保有足夠資金來贏取最高級別的獎盃，但這種潛力近年尚未完全釋放。英力士集團將從更廣泛的領域，引入具專業知識的人才助球會發展，同時將為奧脫福的未來投資。他又強調，英力士的投資將是長遠的，共同目標是令曼聯重回足壇巔峰。

拉傑夫上周五到奧脫福球場參觀。（路透社）

曼聯球會表示，交易需要獲得監管部門的批准，希望能夠盡快完成。據估計，該協議需要6到8星期的時間獲得批准，當中包括須獲得英超聯賽的批准。

格拉沙家族（Glazer）仍保留曼聯多數股權。根據交易，拉傑夫將接管球會的足球業務，包括男女足和青年軍的營運。

英力士集團將在曼聯足球董事會內擁有兩席， 據指拉傑夫將交由體育總監卑斯福（Dave Brailsford）及Jean-Claude Blanc出任，後者曾任祖雲達斯、巴黎聖日耳門的高層。

此外曼聯於周二舉行的英超比賽，以3比2反勝維拉，結束4場不勝兼零入球走勢。