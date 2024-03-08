Taylor Swift新加坡個唱鱷王達里奧撐場　IG發文籲歌壇天后做總統

美國樂壇天后Taylor Swift在新加坡舉行6場演唱會，風靡東南亞歌迷，6場演唱會合共30萬張門票售罄之餘，更有機構預料天后的演唱會可以帶動新加坡5億新加坡元旅遊收入。資深投資者﹑對沖基金橋水創辦人達里奧亦有入場欣賞，並於社交平台上載其本人在場內欣賞演唱會的自拍照。

有「鱷王」之稱的達里奧似乎興奮，並在IG帖文高呼她競選美國總統，更讚對方較任何一名美國總統候選人，均能更好將美國人及好多數國家的人民團結在一起，而團結人民是最重要的事。



他又在社交媒體上指出能在現場與世界各地觀眾一起觀賞Taylor Swift演唱會，讓他感覺良好之餘亦能與其他人聯繫，提醒他普及文化何等強大。

新加坡政府為吸引Taylor Swift只在新加坡舉行東南亞演唱會，向對方提供資助。泰國總理賽塔於上月指出，新加坡政府向對方支付了每場高達300萬美元費用，以取得在新加坡的獨家表演權。不過新加坡政府未有公布實質資助額。

新加坡政府的策略相當成功，據旅遊平台Trip.com指出3月1日至9日﹑即Taylor Swift新加坡表演期間，平台上入境新加坡航班的搜尋量增加186%，預計住宿量幾乎增加5倍。