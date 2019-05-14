【馬拉松】成都馬拉松候選大滿貫系列　力爭成為七大馬

有指世界六大馬拉松未來或變「九大」，預計中國賽事將榜上有名。成都國際馬拉松今天宣布，賽事已被列入「馬拉松大滿貫」候選名單，力爭殺入「七大」甚至「九大」。

今年的成都馬拉松將於10月27日舉行，6月開始報名。賽會今天公布賽期之餘，更宣布賽事正式獲雅培世界馬拉松大滿貫（Abbott World Marathon Majors，WMM）列入候選名單，未來幾年將接受觀察，若通過測試，將與現役「六大」東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥和紐約，成為WMM之一。

成都馬拉松列入WMM系列候選名單。（成都馬拉松官網）

「成都馬」自2017年開始舉辦，去屆賽事名額2.8萬，包括全馬1.2萬、半馬1萬及5公里歡樂跑6000，全馬限時6小時15分。賽會表示，今年名額將增至3萬。

2017年4月，雅培宣布萬達集團成為WMM的策略伙伴，為期10年；萬達主席王建林期望中國馬拉松賽事成為WMM之一。

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