【M教室．專項體能2】身體未必要左右平衡　關鍵在於運動項目

「M教室」系列第2期，繼續探討引體上升，重點在於手和腳的擺放位置。一如以往，我們把焦點放在專項運動，不是基礎體能，所以不會研究哪種握法會強化哪組肌肉。 今篇繼續有黃德斌為我們示範各個動作，拍攝當日，他做了超過50次引體上升，體能確是真材實料。 「M教室」由Coach Maverick撰寫，教授他知識的人則是這個系列的顧問，運動醫學博士梁兆偉（Dr. Anfernee Leung）。 顧問：梁兆偉 攝影：張浩維

運動員的身體力量需要左右平衡？答案是需要，也是不需要，視乎你運動鍛煉的原因。跑步是身體左右兩邊交替發力，所以兩邊力量平衡有利長跑表現，但人皆不同，骨骼、柔韌度和生活習慣都影響力量分佈，所以不用追求百分百相等。網球、羽毛球和拳擊等運動，兩邊發力需要不同，何需平衡？當然，兩側力量相若是強化基礎體能常見的，專項訓練則會考慮多一層，以下兩個例子會涉及擺手、加速、發力和身體協調。

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引體上升時，升到最高點都不一定要停頓。（張浩維攝）

引體上升．雙腳該往前屈，還是往後扣？

許多人到健身室做引體上升，先將兩腳往後扣再向上拉起身體，這動作發力位置集中在腹部以上，針對跑步就不夠合適。跑步動作講求身體協調、身體上下多組肌肉要同時施力，不是集中在胸與背，而且每步都涉及跳動。因此，可採取兩腳會碰地的引體上升，每次離地時屈起雙腳約90度。屈腳動作與跑步提腿相似，大腿、臀、腹都要協調和發力，而且更多肌肉參與，做引體上升亦較輕易。

兩種不同腳部擺放方法，圖字有動作解說：

手該握在引體上升架的哪個位置？

寛、窄、正和反手，不同握法對不同肌肉有不一樣刺激，我們則重視握法與運動相輔相成。短跑選手比長跑選手的擺手幅度大很多，因為短跑講求爆發力，擺手有助提升速度；長跑就保守一點，避免有頭威無尾陣，過早耗盡體力。

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有見及此，握法模仿擺手發力為本，所以握窄些。同時，配合碰地式引體上升的身體發力，觸地後，用臀和大腿力彈起身體，並用手把身體往上拉，整個過程與跑步發力方法相似。

套入另一項運動，又會有不同，可在下圖的圖字了解：

注意：有心臟病或高血壓的人士不應接受引體上升。上述運動對身體肌肉和心肺功能力有一定要求，關節傷患、心臟病或高血壓的人士、長期病患者及年長人士等，適宜在做訓練前先諮詢醫生及專業教練意見。

場地提供：Energear Fitness

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