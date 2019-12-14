【01齊跑．搵食姐】住咗咁多年大埔　未跑過海濱成何體統？

上星期開咗個頭之後，估唔到從前如果俾人用把槍指住個頭叫佢運動時，佢會寧願揀死嘅搵食姐，竟然真係堅持到晨跑； 每日返工前跑少少，第二日又跑多少少咁，積少成多咁又好似儲到啲里數喎； 可惜今個星期，又係嗰個激發佢跑步嘅「好同事」mean姐冷嘲熱諷，無啦啦又動搖到搵食姐晨跑嘅意志...

連續跑左個幾星期晨跑之後，呢個跑步+早餐嘅安排又真係幾refresh。睇住里數少少咁累積，有一刻搵食姐甚至覺得自己已經變咗IG上面嗰啲運動型女生。但係現實總係殘酷，雖然天氣清涼，但次次跑完流吓汗總係在所難免，加上又無得沖涼，嗡住幾個鐘就開始臭臭，搞到mean姐歧視。比著以前嘅搵食姐就肯定立即發脾氣放棄㗎喇，但點都叫跑左咗幾次步嘅佢，每日進步一點點，亦漸漸領略到作為一個跑手！唔可以半途而廢，所以即使佢受到mean姐冷嘲熱諷，依然想盡辦法，一定要排除萬難咁達成60公里MinPlay嘅目標！

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大埔咁多美食，多啲跑，未多啲食囉！

所以剛剛嗰個星期二，搵食姐決定試吓稍稍改變運動日程，放工返屋企先換跑步衫，係屋企出大埔附近跑...順便消夜...哈哈。話說搵食姐雖然住咗大埔咁多年，其實一直未試過出大埔海濱跑步，傳說中好多本地高手都喺度練習，自己咁身勢去跑會唔會好瘀呢？當然，呢個唔係最難應付嘅難題，最煩係返到屋企本身已經好攰，無少少動力，又點會想再換衫出門？無錯喇！好彩搵食姐都好了解自己，想達成目標，都要比啲獎勵自己，大埔咁多美食，跑多幾次，未多個理由試多啲大埔美食囉！

住咗大埔咁多年，一直未試過出大埔海濱跑步。

唔好再諗，走咗出門口自然無藉口，嗰晚搵食姐就由大發街入口出發，跑到去海濱公園中央會經過一段唔太難嘅暗斜，當熱一熱身剛剛好；當然啦，跑海濱都係想自我感覺Chill啲啫，唔見海點得？好快，跑幾百米左右就見到，而且左近仲有幾部汽水機同有得坐，好誘惑。但諗起自己已經跑咗咁多日，想進步少少嘅話，今次無理由咁快停啦，頂多陣！晚夜沿海濱長廊慢跑，感覺真係幾浪漫，時間亦好似無咁難過，好快就1公里喇，去到海濱公園瞭望台，又係時候叫定外賣幫精神充吓電！於是搵食姐立即攞部電話出嚟，用e肚仔外賣自取APP叫定消夜，佢揀左「芝加哥串燒酒場」，心諗自己真係聰明，佢本身就好想試吓呢間串燒好耐，用APP叫定就唔使等佢燒啦。而且跑咁咁多日，對自己嘅pacing又心中有數，set定個時間自取，時間啱啱好跑完就有嘢食，回程跑都跑得特別有動力，路上咁多跑緊步嘅大埔街坊，唔知佢地食咗嘢未呢？

大發街入口起步有小小暗斜，當熱身剛好。

+ 9 + 8 + 7

回程返公園中央會經過一條小斜路，有啲啲吃力；但一走出公園，望住嘅係一條長樓梯，對我嚟講，係跑向美食嘅天梯呀！繼續沿住太和路跑，比荃灣舒服嘅地方在於唔洗過馬路，一直穿過啲隧道一心一意慢慢跑就得。穿過埋南運路隧道，旁邊商場感覺番啲人氣，亦係距離消夜愈來愈近嘅訊號喇！衝過埋安祥路馬路就最後衝線！攞到嘢食，好滿足咁邊行邊食返屋企，出一身汗同食嘢，都令今晚搵食姐心情好好；埋單一睇，「消夜跑」跑咗4公里，12月第二個星期MinPlay亦暫時以20公里結算，感覺進度幾好，唔錯唔錯。

跑完步，好滿足咁邊行邊食返屋企，心情好好。

跟搵食姐一齊跑 12月MinPlay：30公里/60公里/100公里

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay）；選擇30公里/60公里/100公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「12月MinPlay」虛擬章，作為一眾01跑手月度的基本目標；

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