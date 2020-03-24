【家居健身抗疫】掌上壓可改善心血管健康　用一塊板練齊胸背肩臂

近日新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情再有進一步擴散趨勢，康文署體育場館再次關閉，部分公司和政府部門重新home office，有健身中心暫停營業。外出運動訓練，變得更加困難。 家居運動已經成為疫情中的日常，這情況看來在短期內無法解決，適當入手家居健身裝備，在有限環境中維持基本訓練，是當下無可奈何的對策。 運動的本意都是追求健康，減少人流自能減少病毒傳播的機會，留家運動，拯救地球吧。

香港人家居面積有限，大部分住宅也容納不下大型健身器材，能夠在家使用阻力帶、懸吊器材、啞鈴等訓練已經很好。

總之就是盡量利用有限的環境訓練，動作簡單、有效，工具盡量精簡，是必須考慮的因素。掌上壓是家居訓練最常見動作之一，除了原則上不需要任何工具輔助之外，掌上壓的好處亦很多。

掌上壓訓練小知識（按圖進入）

網上有售的掌上壓板種顃不少，根據不同品牌的研究，手把擺位方法會有不同。（網上截圖）

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掌上壓意想不到的好處

每完成一次掌上壓，就需要用到手臂、胸、腹、臀、腿等全身大部份肌肉，講求肌肉群互相配合，而且動作完全憑運動者的力量支撐身體的重量，自然能夠最準確反映神經和肌肉功能。

有研究指出，有做掌上壓等力量訓練習慣的人，不但能強化肌肉與骨骼，還能改善血管彈性，加強四肢血液流動，有益心血管健康。

少少角度的調整，刺激的肌肉部位已不同。（網上截圖）

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+ 5 + 4 + 3

當然，如果世事如此簡單，健身教練就要失業了。大多數運動訓練者未必有足夠的體能訓練知識，平日即使有健身教練在旁，亦不能保證動作正確。刺激不到目標肌肉的話，不但辛苦得來卻得不到理想效果，更存在受傷風險。

因此在家練掌上壓，不妨考慮添置一塊掌上壓板，價錢不算貴之餘，調整根據人體肌肉結構設計的鎖扣式手把位置和角度，練習掌上壓時的動作，自然更有效刺激不同肌肉，針對運用背部肌群、肩胛肌肉、胸肌和三頭肌。

盡量在家健身維持基本訓練效果，借簡單工具減少盲目用死力亂做引致受傷的機會，算是疫情下值得考慮的運動方案。

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