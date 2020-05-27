跑鞋︱擺脫「復刻」舊路　簡評Jordan跑鞋的進化軌跡︱體物寫志

米高佐敦（Michael Jordan）的紀錄片《The Last Dance》叫好叫座，更是籃球界的熱話，想不到籃球之神在跑界步同樣有話題。 近日Jordan Brand新一代跑鞋Trunner Ultimate上架，雖則風頭遠不及6月4日上架的Nike「神鞋」Air Zoom Alphafly NEXT%，但在品牌效應的加持，這款主打速度訓練Jordan Brand自主研發之作，還是甚有吸引力。

按圖放大，逐格睇Trunner Ultimate結構：

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Jordan Brand跨界別推出籃球以外的產品，其實早已不是新聞，例如近年品牌為法甲球會巴黎聖日耳門推出繡上「Jumpman」 Logo的足球服裝，這種足、籃間的聯乘成為一時佳話。然而在競爭激烈的跑鞋市場中，各大品牌都使盡渾身解數，鬥新科技、鬥新概念，五花百門，即使擁有籃球之神的光環，Jordan Brand跑鞋始終都很難從市場中突圍而出。然而來到最新一代的Trunner Ultimate，卻令人感到品牌開始掌握開發自家跑鞋的特色。

Jordan Brand Trunner Ultimate（品牌圖片）

+ 5 + 4 + 3

近年Jordan Brand開始更積極地開發跑鞋，例如2018年的88 Racer和和89 Racer等等，分別以經典的Air Jordan 3和Air Jordan 4外觀為設計概念，外型上無可置疑的吸引非常。但在性能主導的跑鞋市場中，兩款跑鞋就像將特製的「AJ型鞋身」，放到一雙Nike Flyknit Racer之上，中底技術上略嫌有點跟不上時代，所以縱使系列話題十足，香港也有上架，但最後我竟曾經在outlet中見過88 Racer的身影。

+ 8 + 7 + 6

時間回到2019年6月，或許當月香港人都「很忙」，沒有時間理會「跑鞋」的話題吧，其實當時Jordan Brand一口氣推出過3款自家設計的跑步訓練系列，分別是Trunner NXT、Trunner LT和React Havoc。它們的定位未必是純粹為跑步而開發的跑步鞋，而是結合綜合訓練和高速短跑的用途，為不同項目的運動員，作跑步或其他有氧體能訓練的cross training之用。

Jordan Brand React Havoc（品牌圖片）

+ 2

Trunner NXT首發的黑白配色，更是由藤原浩 (Hiroshi Fujiwara)、Tinker Hatfield和Mark Parker三位傳奇設計師聯手處理，可見品牌對此其實絕對有所期望。或許跟系列始終未走出Nike元素主導的框框所累，配有前掌Zoom的Nike React中底，除了Jordan的冠名外，技術上依然是以React為主打，跟一般Nike React跑鞋比較起來，這批跑鞋還是未能找到屬於Jordan Brand的特色。

Jordan Brand Trunner NXT（品牌圖片）

+ 34 + 33 + 32

來到這個月推出的Trunner Ultimate，作為一個對Jordan Brand有點情意結，同時又喜歡跑步的人來說，確實是有點期待。鞋體設計雖然跟上一代類似，鞋跟沿用Trunner NXT搭載的Flight Fin科技，將力量由後向前傳導；兩側菱形的TPU結構亦為跑手在直線跑動時收縮，幫助力量流暢轉換，即是橫移動或轉向時，亦可提供側面支撐，令腳部動作更準確、穩定。

Trunner Ultimate作為一款跑鞋，依然甚有品牌性格。（品牌圖片）

但在細節上的調整上，Trunner Ultimate除搭載了全腳掌Air Zoom 氣墊之外，前腳掌亦額外增加氣墊部件提供緩震性能，適合作5至15公里的中、高速跑步訓練，或讓其他項目運動員作提升爆發力或反應的訓練之用。這種對「Air」的偏執，加上提升爆發力量的部件設計，甚有Jordan Brand的傳統味道。現時坊間確實較少跑手穿著Jordan跑鞋訓練，暫時實在未聽過任何性能上的回響，但事實上Trunner Ultimate在本月已經於官方網站有售，閣下可有興趣親身測試飛人跑鞋的能耐嗎？

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