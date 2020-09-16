齊動LetZ Goal︱疫境下走出熟悉道路　練跑發掘新趣味︱RMAC琍琍

對很多人來說，2020肯定是難忘的一年，幾乎每天都圍繞避疫與抗疫話題，改變絕多數人生活習慣，當中的影響自然波及跑步社群。 沒有比賽，連出街訓練這種生活日常都要左顧右盼，考慮社區衛生因素，訓練路線、時間等都要刻意避開人群。 然而人性有時就是需要一些外力逼迫之下，才有動力思考安逸中的不足，RMAC Elite Team新界西成員琍琍當日正是這樣開始跑步，亦在疫情中為千篇一律的跑步生活帶來一點改變。

「齊動LetZ Goal」9月MinPlay繼續「一折上架」，以4.2公里和10公里為目標，同時找來「Running Man Athletic Club」（RMAC）團隊4位來自港九新界的成員，分享都市跑手在連月疫情間最在地的日常與覺悟，藉此在低迷的社會氣氛中互相鼓勵、互相推動！

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人性有時就是需要一些外力逼迫之下，才有動力思考安逸中的不足。（黃寶瑩攝）

+ 3 + 3 + 3

迷失時 跑步吧！

聽過太多踏入職場後才開始跑步的人，都是因為從學生變成社會人時，心態與生活形式劇變帶來的不安與迷失，於是開始跑步，用一種腳踏實地的方法重新感受自我，在營營役役的生活間尋求改變與衝擊。或許與琍琍中文系出身的背景有關，想法尤其多愁善感，每天上班時走過港鐵香港站接駁中環站之間的通道，在她眼中是一具又一具沒有靈魂的軀殼，不幸的是，她已經是其中之一。

每天只有上班、下班的生活令她感覺不安，深感如此下去亦非良策。由於她自小已經是一名「文藝少女」，一直以來與運動絕緣。眼見身邊有運動的同事看起來比實際年輕，令她燃起嘗試運動的慾望，笑言老了都可做個「美魔女」。如是者，這種外力的逼迫，成就一次改變的契機。

自小已經是一名「文藝少女」，琍琍一直以來都運動絕緣。（黃寶瑩攝）

跑步學會的哲學：推動別人時也推動了自己

改變的關鍵，決心踏出第一步，然後尋找堅持下去的理由皆很重要。

說的除了是琍琍在幾年間的體格變化，令她從一個文弱書生，變成一個全馬Sub-4跑手，這種運動層面的轉變外，琍琍眼中的跑步更是種人生哲學。它既是付出與收穫關係的直接體現，也是一種「很個人的團體」運動，每星期參加跑步班的訓練，社群中的每個人彷彿像心連心般，呼吸、心跳、步伐都一致地互相推動，分享艱辛與快樂。正是這樣氛圍，當初跟她一起嘗試跑步的朋友相繼離開後，她依然樂此不疲地跑下去。

琍琍的初馬純粹因為網上活動中獎，換來6小時的地獄旅程。（黃寶瑩攝）

琍琍本身並非什麼充滿野心的跑手，長跑心態快樂主導。3年前開始跑步不過4個多月便跑了人生第一個初馬，不是什麼好勝心與自信心，而是因為一個網上活動中獎，獎品是一次沖繩的馬拉松名額和旅遊組合。

只額外增加一、兩次不足18公里長課，便出發應戰，結果換來6小時的「地獄旅程」，令她深刻地認知到跑步並非一種毋須學習的運動，當中有太多學問需要年月的鍛煉，以怎樣的態度對待跑步，它就會從身體的反應中回答各位。

飛躍進步的源起，其實不過去年初才開始。由於琍琍那同樣熱愛跑步的男友在2019年東京馬拉松表現失準，跑不出目標時間，於是琍琍希望以身作則地化作對方痛下苦功的動力，證明天道酬勤，方決心認真練跑，縮短二人在終點線上等候的時間距離，更定下3年後做渣馬「千金小姐」、取得波士頓馬拉松參賽資格、5年後完成六大馬的目標。

言出必行，11月她再戰人生第二個馬拉松，時間已經進步至3小時40分19秒，絕對是個非常不俗的起步，正當她部署好2020年，希望真正面對跑步競賽的新階段起步之際，卻就是疫情爆發之時……

明明已練得不俗狀態，白白因為訓練量減少而急劇下降，上升的只有體重，最初實在令人洩氣。（黃寶瑩攝）

山不轉，路轉 路不轉，人轉

新冠肺炎疫情前夕開展認真跑步生涯，卻遇上這個數十年來持續影響社會正常運作時間最長的病毒災害，確實令很多人都始料不及。明明已練得不俗狀態，白白因為訓練量減少而急劇下滑，上升的只有體重，最初實在令琍琍感到洩氣。

然而香港民間發揮出的應變與適應能力，在這次疫情中表露無遺。社區爆發驚魂甫定，跑步群體間發揮出不少應急的應變。街跑怕影響行人衛生，那就跑夜、跑偏一點吧；沒有運動場訓練，就好好運用電子器材，在家進行網上互動的體能、肌力、分解動作等的訓練吧。反正「山不轉，路轉；路不轉，人轉」，琍琍始終相信，可以敗給命運，但絕對不可以敗給自己，這種態度，情況就跟她當日不甘成為香港站內那些失去靈魂的「齒輪」般如出一轍。

人生第二個馬拉松，琍琍的時間已經由6小時進步至3小時40分19秒。（黃寶瑩攝）

「起步維艱」不是停下來的藉口，疫情的不幸與阻礙，反而成為琍琍檢視自己不足的契機。平時只愛練跑，忽略了肌力與體能，認真看待在家的網課練習，正好是改善以往缺點的機會。以往沒有刻意留意飲食習慣，總是覺得多跑幾圈就能消耗，今日亦因為減少外出飲食，自行下廚時反而更好調節每餐的營養。幾個月間，琍琍反而覺得自己比疫情發生前生活得還要健康。縱使狀態提升方面，始終無法跟正常情況下比較，但能夠穩紮穩打地打好基本功，對往後的跑步生涯，總不會一無所得。

與此同時，本來跟男友拍拖的主要活動就是跑步，以往日跑夜跑的路線與運動場都變得不太方便，琍琍亦不得不研究「轉場」問題，意外發掘社區更多有趣地方，用腳步加深對香港這個家的認識外，千篇一律的跑步歷程亦更有趣。她說：「一直以來我們都很悶，不是在運動場訓練習，就是在青衣海濱一帶跑。因為這場疫情，我和男友跑步時都考慮到避開人流的問題，於是開始搜索走訪一些未跑過，又富本地特色的有趣路徑，成為我們之間的一個小樂趣。」

疫情間被迫走出熟悉的青衣路線，卻意外發現訓練以外的跑步樂趣。（黃寶瑩攝）

+ 4 + 4 + 4

這一年，大概每一個跑手都總有一個面對「疫境」的故事。或許我們確實無法單憑一己之力改變社會現實，以想以怎樣的態度應對，從來都是一種選擇。

「Running Man Athletic Club」是「齊動LetZ Goal」其中一個團隊，今月定下50公里的虛擬跑目標，作為疫情略為緩和後，成員重新起步的最低下限「里數私練」。

團隊以外的齊動跑手，不能參加該團隊的私鬥私練，但亦鼓勵任何跑手跟RMAC一樣努力，不妨先以「4.2公里/10公里MinPlay」為最低目標，裝備自己才能展望未來。如欲加入《Running Man Athletic Club》團隊或任何疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

每月MinPlay：Level 2 - 4.2公里、Level 1 - 10.0公里

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

由7月開始至明年1月期間，「每月MinPlay」將換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

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