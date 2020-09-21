跑步｜黃翠如6點晨跑完成人生第一次　全靠唐詩詠江美儀沿途鼓勵

黃翠如周日享受晨跑之樂，還跑到人生第一次7公里，她感謝好友唐詩詠的督促及鼓勵。黃翠如及唐詩詠原來周日早上約了當日生日的江美儀，到大埔大美督的船灣淡水湖主壩跑步，還一起看日出。

黃翠如周日在Instagram分享與唐詩詠一起的跑步照，她留言感謝唐詩詠晨早接她去跑步，還沿途為她送上水及帽子，幫助她跑了人生首次7公里。黃翠如這樣寫：「有一位這樣的朋友，晨早5點半來到你家門，迫着你去跑步，沿途把水和帽子都給你，就是想你捉緊健康快樂，感謝您。人生第一次7K，我還是不敢相信。」她們還在船灣淡水湖主壩一起看了日出。

【黃翠如、唐詩詠、江美儀結伴晨跑】

唐詩詠亦有分享兩人的合照，透露她們早上6時就開始跑，跑了7公里，感覺很爽。她這樣寫：「未來的路，我也會像今天陪你跑，只要你一直堅持下去，做那些未來的自己會感謝你的事。」她還讚黃翠如「好叻呀你」！

唐詩詠間中都會去行山。（唐詩詠Insatgram）

其實，這次晨跑之旅不只黃翠如及唐詩詠兩人，還有昨日49歲生日的江美儀。江美儀留言：「今日一早起身去迎接新的一歲，我的願望是大家都要身體健康，每日都過得開開心心！」江美儀向來有跑步及行山習慣。

【江美儀向來有跑步行山習慣】

+ 5 + 5 + 5

初次跑到7公里的黃翠如亦有感謝江美儀：「謝謝美人跑步中陪伴和鼓勵！祝你生日快樂，身體健康，keep住開開心心呀！」江美儀亦歡迎黃翠如加入她們的跑步團隊。

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