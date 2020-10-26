本地薑Lane Eight　一鞋縱橫田徑場健身室　返工都得｜01測試

本地品牌Lane Eight，已打入美國市場，在香港與美國有售。特別之處在於，品牌現時只有一款鞋。 這款「招牌」產品，是香港人設計的Trainer AD 1。一款運動鞋滿足跑步、體能和負重訓練的需要。 環保也是它的特點，不單跑鞋用環保物料製造，鞋盒都用回收物料製成。

01測試

測試産品：Lane Eight Trainer AD 1

測試內容：輕鬆跑、節奏跑、拳擊和體能訓練

Trainer AD 1用環保物料製造。（區嘉俊提供）

（區嘉俊提供）

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力：★★★★☆

力量回饋：★★★☆☆

反應速度：★★★☆☆

舒適度：★★★★☆

透氣度：★★★★☆

簡介

Lane Eight是香港品牌，鞋款由香港人設計，整個品牌只有Trainer AD 1這型號。不過，品牌照顧各位「花心」跑友，推出多種顏色，除了基本的黑、白和灰3款，會不定期推出以香港特色為靈感的版本，例如聯想到霓虹燈光管的鮮黃色。

品牌務求設計出一款全能運動鞋，可以應付跑步，亦可以用於負重訓練，及不同體能訓練等。設計方面的「全能」，不僅應付運動，還設想到生活。雖是運動鞋，但外型斯文，運動後繼續穿起來工作，也沒違和感。

按圖看清Trainer AD 1細節：（按圖放大）

它的鞋墊與Adidas的緩震物料boost十分相似，緩震能力不俗。鞋墊底紋看起來如碎石陣，不是全數向前，以大小不一的圓點傾向前掌內側。此設計有利轉動腳掌，既適合跑步，亦適合不同訓練中移動腳掌的要求，符合多功能運動鞋的設定。

環保亦是Trainer AD 1的賣點之一，百分百環保物料製造。鞋上面物料來自再生塑膠樽，伸展性強和貼腳，鞋頭的皮革用植物皮革製造，增強耐用力與抗磨力。中底就用BLOOM™ 藻類作緩震，既輕盈亦富彈性。它不單鞋身追求環保，鞋盒也用回收物料製成。

灰色版本平實沉穩，不用多帶一對鞋上路。（區嘉俊提供）

試後感

我覺得這款出自本土設計師的運動鞋，著實了解香港，無非是它「平靚正」。只因我覺得香港人很「腌尖」，凡事要求高，價格愈低愈好。Trainer AD 1功能與外型兼備，價錢較為相宜，相信可以滿足不少香港人要求。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（10月26日更新）：

+ 9 + 9 + 9

穿它跑步之前，有點擔心跑鞋性能不足以應付需要。開始跑步後，這對鞋在慢跑和節奏跑時，都提供到足夠支撐、回彈和緩震，表現不俗，跑時沒有不舒服，跑後沒有因緩震不足以腳痛。當然，它的定位是多功能，日常生活中「一鞋走天涯」，應付日常運動游刃有餘。至於較密集或強的課表，例如長課、比賽和競速，此鞋並非最佳選擇。

除了跑步，我會在戶外鍛煉拳擊和體能。避免拳擊鞋磨蝕，不會在室外穿上，這對Trainer AD 1成為完美替代品。腳前掌向內傾的圓點，適合拳擊的轉動動作，兩側亦提供足夠支撐，橫向移動比一般跑鞋安全。近來做體能訓練，它成為我的「愛鞋」之一。

鞋頭的植物皮革，容易弄污要份外小心。（區嘉俊提供）

它的鞋面極富彈性和貼腳，我比平常穿大半個碼，仍然覺得很緊。如果喜歡穿鬆動跑鞋的人，可能不習慣，所以跑友有意支持「本地薑」，應先試穿，後購買，較穩當。

Trainer AD 1的外型，運動鞋品牌中稱得上斯文，定位與LuluLemon相似，所以我會把這兩個品牌的產品一起配搭。我很喜歡鞋頭的植物皮革，不過較容易弄污和難清潔，穿白色版本就要份外小心。

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